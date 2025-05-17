Жасмин Паолини: “Это невероятно – выиграть дома, перед своими болельщиками, перед семьёй, командой и президентом. Я наслаждаюсь моментом”

Пятая ракетка мира Жасмин Паолини поделилась эмоциями после победы над Коко Гауфф в финале соревнований WTA 1000 в Риме



“Это настоящая радость – держать этот трофей в руках здесь, в Риме, дома. Я очень счастлива и благодарна за это. Это чистая радость. Конечно, выиграть в Риме – это мечта. Об этом мечтает каждый ребенок, который играет в Италии. Это невероятно – выиграть дома, перед своими болельщиками, перед семьёй, командой и президентом. Я действительно счастлива. Я наслаждаюсь моментом. Это удивительный момент.

Как мне удалось справиться с давлением финала? Я просто старалась сосредоточиться на матче, постоянно повторяла себе: «Неважно что происходит, оставайся в игре, борись за каждый мяч”.

Обзор финала Коко Гауфф – Жасмин Паолини в Риме (ВИДЕО)

“Честно говоря, с самого начала я чувствовала себя прекрасно. Это, наверное, был мой лучший матч на этом турнире. Сегодня я старалась играть агрессивнее. Я знала, что против Коко нужно прибавить по сравнению с предыдущими матчами – и, думаю, это сработало. Ведь она пришла сюда после финала в Мадриде, она в отличной форме. Я думала: “Она играет хорошо. Но ты тоже можешь! Тебе нужно выйти на корт и делать то, что считаешь правильным. И продолжать бороться.”

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