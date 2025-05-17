Британский боксер: «Реванш Усика и Дюбуа? Посмотрите, он просто летает»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Легенда британского бокса Рикки Хаттон высказался о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Сейчас Дюбуа очень уверен в себе. Его уверенность выросла. Это уже не тот парень, который выходил на первый бой с Усиком после поражения нокаутом от Джо Джойса. Сейчас шансы Дюбуа на победу гораздо выше, чем в первом бою. Посмотрите, Даниэль сейчас просто летает», – сказал Хаттон.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua