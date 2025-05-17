Лига 1. Уверенный финиш Ниццы, везение Фонсеки и чудесное спасение Гавра

6 из 9 матчей заключительного тура Лиги 1 имели высокие ставки. В последний игровой день "Ницца", "Страсбур" и "Лилль" с равенством по очкам оспаривали 3 последние путёвки в Европу, включая последнюю в ЛЧ. "Лион" надеялся на чудо, чтобы забежать в последний поезд еврокубков. "Нант" и "Реймс" хотели спокойно гарантировать себе еще один сезон в элите, в то время как "Гавр" надеялся как минимум не пасть ниже 16-го места, дающего право сыграть в плей-офф на вылет. А "Сент-Этьен" просто сражался за жизнь.

Лига 1. 34-й тур

Нант, Стад Божуар

Нант – Монпелье 3:0

Голы: Саймон 18 (п), Коклен 31, Аблин 79

"Канарейки" начинали тур на 15-й позиции, первой для гарантированного выживания. Лучшая разница мячей в сравнении с "Гавром" упрощали задачу – хватало и ничьей. С "Монпелье", который давным-давно позорно вылетел, и кроме гордости терять им было уже нечего.

А потому сопротивления оказать гости так и не смогли. Мозес Саймон заставил Клемана Тюрпена назначить 11-метровый после того, как его снёс в собственной штрафной Ферри. Сам же Саймон с точки оформил свой 8-й мяч в кампании. А затем еще до исхода получаса Коклен в одной из многочисленных контратак шикарно пальнул издали, удвоив перевес хозяев. Остальное было формальностью.

Страсбур, Стад де ля Мено

Страсбур – Гавр 2:3

Голы: Андрей Сантос 20, Нанаси 53 – Туре 43 (п), 90+9 (п), Казимир 70

Удаление в составе хозяев: Омобамиделе 90+8

"Страсбур" имел худшую разницу голов среди 4-6 команд в таблице, и в гости к ним приехал мотивированный "Гавр", который теоретически еще мог вылететь напрямую. Ничьей хватало хозяевам для гарантированного места в еврокубках, хотя мечталось, конечно, о топ-4. Ситуацию для "Страсбура" усложняла травма лучшего голеадора Эмануэля Эмеги.

Лидерство на себя привычно взял Андрей Сантос, не менее привычно замкнув подачу Нанаси с корнера на дальней штанге. Но до перерыва при абсолютно сухой игре фаворит придумал себе проблемы. Любимец игроков в Football Manager Валентин Барко по-дурацки сыграл рукой в штрафной, привезя пенальти.

Сразу после перерыва Нанаси восстановил минимальный перевес "Страсбура". А Казимир снова сравнял после того, как Морейра забыл его на дальней штанге в не менее простом эпизоде. Дальше была дико нервная и открытая игра. "Страсбур" в какой-то момент уже был рад и ничьей, гарантирующей ЛК. Но в конце дикий привоз Омобамиделе подарил Туре еще один шанс с 11-метрового. Абдулай снова был точен, и гарантировал "Гавру" выживание в элите. Голом на 90+9. Теперь "Страсбур" будет болеть за ПСЖ в Кубке Франции, ведь только победа парижан над "Реймсом" выведет команду Эдуарду Соболя в Европу, а именно квалификацию ЛК.

Сент-Этьен, Жоффруа Гишар

Сент-Этьен – Тулуза 2:3

Голы: Тардю 38, Батубинсика 63 – Каманси 10, Кинг 15, Гбоо 58

"Сент-Этьен" принимал "Тулузу", зная, что только победа позволит им избежать вылета. При этом им тоже довелось играть без своего лучшего бомбардира, травмированного Луки Стассена. "Фиолетовым" на игру должно было быть фиолетово, но по дебюту казалось, что не имеют турнирных задач тут "зеленые". Провалили дебют и пропустили дважды в стартовые четверть часа. "Сент-Этьен" бился до конца, Тардю и Батубинсика устроили перестрелку, но чуда не произошло. И "Сент-Этьен" сразу вернулся обратно в Лигу 2.

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Брест 6:0

Голы: Гессан 16, Лаборд 19, 75, Буанани 28 (п), Моффи 82, Абди 90+4

"Ницце" нужна была победа для финиша в зоне ЛЧ, но прием непредсказуемого "Бреста" с их навесболлом вызывал нервозность. У обеих сторон отсутствовал ряд ключевых игроков: у "орлят" образовалась дыра в центре поля на фоне потери Ндомбеле, Росарио и Ндайшимийе; гости вышли без Ле Кардиналя, Февра и Мама Балде. Впрочем, игра показала, что опасения Франка Эса были напрасны.

"Ницца" легко выполнила задачу на матч, уложившись в стартовые полчаса. Творец важной победы – Эванн Гессан, которого Эс по-новому раскрыл в этой кампании. Французский прессинг-форвард уничтожил в транзитах. Сначала убежал на ворота и реализовал выход с передачи Буанани. А дальше за счет прессинга начал еще две голевые атаки: в первой ассистировал Лаборду, а затем помог Клоссу заработать пенальти, реализованный Буанани. Совсем до неприличного счет довёли Лаборд, откликнувшись на прострел Мелвина Бара, и Моффи с Абди. 4 форварда было у "Ниццы" на поле, и все 4 отличились голами.

Лилль, Пьер Моруа

Лилль – Реймс 2:1

Голы: Кабелла 37, Акпом 86 (п) – Акиеме 60

"Лилль" долго мучился с "Реймсом", которому угрожало падение на третью позицию с конца. И в случае победы как минимум должен был обеспечивать себе путевку в Лигу Европы. Что в итоге и произошло, но нервов для этого пришлось потратить немерено. Реми Кабелла в прощальном матче на "Пьер Моруа" забил важный гол до перерыва, первый в сезоне.

Но своим первым (и единственным) ударом из пределов штрафной Акиеме сравнял за полчаса до окончания. В итоге героем вечера стал не Джонатан Дэвид, который тоже прощался с клубом, а Чуба Акпом, который вышел вместо второго лучшего голеадора в истории клуба. Вышел на последние 20 минут, заработал пенальти и сам же его реализовал. Из-за чего "Реймс" упал на 16-е и сыграет в плей-офф за выживание. В случае победы в Кубка Франции могут оказаться в еврокубках. А могут и в Лиге 2.

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – Анже 2:0

Гол: Ляказетт 55 (п), 72

"Анже" обеспечил себе выживание на минувших выходных, сенсационно обыграв "Страсбур". Это упростило жизнь "Лиону", который ждал поражения одного из 3 конкурентов за Европу. Тем не менее, бретонцы создали команде Паулу Фонсеки проблемы, и достойно продержались тайм. Но опыт Александра Ляказетта обеспечил "ткачам" нужный результат. В прощальном матче капитан оформил дубль, и сделал все от себя зависящее для квалификации в еврокубки. А затем случился тот пенальти в Страсбуре, что подарил "Лиону" путевку в ЛК.

Марсель, Велодром

Марсель – Ренн 4:2

Голы: Гринвуд 21 (п), 45+1, Рабьо 38, 90+2 – Коне 14, Гомес 77

Ланс, Боллар-Делелис

Ланс – Монако 3:0

Голы: Эль-Айнауи 21, 56, Томассон 73

Удаление в составе гостей: Магасса 52

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Осер 3:1

Голы: Кварацхелия 59, 88, Маркиньос 67 – Синайоко 30

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