ЧМ по хоккею. Четыре очка Кросби, сборная Канады обыграла Словакию

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На чемпионате мира по хоккею завершился очередной день группового этапа.

Сборная Канады без проблем обыграла Словакию со счетом 7:0. Дубль и два ассиста сделал Кросби, а молодой форвард Селебрини набрал три пункта.

Канада набрала 15 очков и идет на второй позиции группы. Швеция уже выиграла шесть матчей и ждет Кленовых в последнем туре, однако канадцам еще предстоит сыграть с Финляндией.

Словакия с семью очками держится на четвертой позиции.

В другой группе Дания обыграла Норвегию и делит четвертое место с Германией. А вот Норвегия с одним пунктом остается последней. В решающей встрече за выживание команда сыграет с Венгрией.

Чемпионат мира по хоккею

Группа A

Канада – Словакия 7:0

Шайбы: 14:44 Монтур (Кросби) – 1:0, 15:48 Форстер (Эванс, Селебрини) – 2:0, 23:25 Кросби (Селебрини, Монтур) – 3:0, 33:08 Селебрини (Кросби, Матесон) – 4:0, 38:59 Маккиннон (Хорват, Матесон) – 5:0, 46:58 Кросби (Добсон) – 6:0, 48:34 Маккинон (Кайлл) – 7:0

Вратари: Биннингтон – Рыбар

Группа B

Дания – Норвегия 6:3

Шайбы: 13:42 Расселл (Молгард) – 1:0, 14:38 Агард (Йенсен, Молгард) – 2:0, 15:14 Салстен – 2:1, 27:35 Родбьерг (Расселл, Йенсен) – 3:1, 30:32 Блихфилд (Вейсе) – 4:1, 34:48 Родбьерг – 5:1, 35:59 Берглунд – 5:2, 49:25 Ольсен (Вейсе) – 6:2, 59:37 Ольсен (Солберг) – 6:3

Вратари: Диков – Арнтцен

sport.ua