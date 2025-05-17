Коко Гауфф: “Безусловно, я горжусь этими двумя результатами, финалами в Мадриде и Риме, но одновременно и разочарована”

Третья ракетка мира Коко Гауфф прокомментировала свое поражение от Жасмин Паолини в финале турнира WTA 1000 в Риме



“Безусловно, я горжусь этими двумя результатами, финалами в Мадриде и Риме, но одновременно и разочарована. Это ощущение с привкусом горечи. Жасмин сегодня показала великолепный теннис. К сожалению, я чувствовала, что не продемонстрировала свою лучшую игру, а я знала, что сегодня это было необходимо. Жасмин, как по мне, сегодня сыграла на одном из самых высоких своих уровней. Думаю, было и то, и другое. Это не умаляет ее заслуги. Это она заставила меня играть именно так.

Да, возможно, я могла лучше подавать, лучше держать мяч в корте, могла играть лучше. Я точно могла и могу. Сегодня я старалась действовать агрессивнее, потому что чувствовала, что если бы была пассивной, она бы заставила меня бегать по всей площадке. Невынужденные ошибки появлялись, потому что я пыталась рисковать, действовать решительно. А двойные ошибки в моем случае – это то, над чем я знаю, что должна работать. Если я хочу выйти на более высокий уровень, это точно то, что нужно улучшить. Но Жасмин сегодня играла на победу и заслужила ее”.

Обзор финала Коко Гауфф – Жасмин Паолини в Риме (ВИДЕО)

“Что касается зрителей – ко мне они относились нормально. Не считаю, что они проявляли неуважение или что-то подобное. Для меня это не имело влияния на мою игру сегодня. Я знала, что будет именно так. Не думаю, что это повлияло на результат.

В общем мне есть на что ждать в Париже. Надеюсь, что смогу выйти в финал на Ролан Гаррос, и, возможно, оправдается это выражение, что везет с третьей попытки Но это еще очень далекая перспектива. В итоге, я проиграла двум сильным соперницам: Арине Соболенко в Мадриде и Жасмин Паолини здесь. Так что да, мне есть над чем работать и что улучшать. Тем не менее, я вышла в финал несмотря на все свои ошибки, и, возможно, не показывая своего лучшего тенниса. Это даёт мне уверенность, что если я смогу найти хорошую форму к Ролан Гаррос, смогу хорошо там выступить”.

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