ФОТО. Жена Усика красиво отметила свой день рождения

Instagram. Екатерина Усик

Екатерина Усик, жена украинского боксера-супертяжеловеса и чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика, поделилась с подписчиками новыми фотографиями.

15 мая она отметила свое 37-летие. В своем Instagram Катерина опубликовала две новые фотосессии.

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Она выглядит роскошно, а черно-белый формат фото ярко подчеркивает её внешность.

Отметим, что Александр и Екатерина воспитывают четверых детей: сыновей Кирилла и Михаила, а также дочерей Елизавету и Марию.

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