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Бокс

ФОТО. Жена Усика красиво отметила свой день рождения

ФОТО. Жена Усика красиво отметила свой день рождения

Instagram. Екатерина Усик

Екатерина Усик, жена украинского боксера-супертяжеловеса и чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика, поделилась с подписчиками новыми фотографиями.

15 мая она отметила свое 37-летие. В своем Instagram Катерина опубликовала две новые фотосессии.

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Она выглядит роскошно, а черно-белый формат фото ярко подчеркивает её внешность.

Отметим, что Александр и Екатерина воспитывают четверых детей: сыновей Кирилла и Михаила, а также дочерей Елизавету и Марию.

ФОТО. Жена Усика красиво отметила свой день рождения

ФОТО. Жена Усика красиво отметила свой день рождения

ФОТО. Жена Усика красиво отметила свой день рождения

ФОТО. Жена Усика красиво отметила свой день рождения

ФОТО. Жена Усика красиво отметила свой день рождения

ФОТО. Жена Усика красиво отметила свой день рождения

ФОТО. Жена Усика красиво отметила свой день рождения

ФОТО. Жена Усика красиво отметила свой день рождения

ФОТО. Жена Усика красиво отметила свой день рождения

ФОТО. Жена Усика красиво отметила свой день рождения

sport.ua

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