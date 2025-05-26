Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он уверен, но его нокаутируют»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Усик – лучший боксер хевивейта. Он лучший боксер этой эпохи. С этим никто не спорит из-за тех вещей, которые он делает. Дюбуа отличный парень, он не раз доказывал всем тем, кто говорил, что он – все.

Но Усик заставил его уже один раз сдаться, так что ему помешает снова это сделать? Дюбуа сейчас чувствует себя очень уверенным, но Усик его нокаутирует, где-то между 8 и 12 раундами», – сказал Беллью.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua