Море слез, оваций и звездных гостей: на Ролан Гаррос провели эмоциональную церемонию в честь Рафаэля Надаля

Организаторы турнира почтили своего легендарного чемпиона, который в прошлом году официально завершил карьеру



В первый день Ролан Гаррос-2025 на центральном корте состоялись торжества в честь 14-кратного победителя грунтового мэйджора Рафаэля Надаля.

В этот день 20 лет назад он провел свой первый матч на корте Филиппа Шатрие. В прошлом году 38-летний испанец завершил профессиональную карьеру после выступления на Кубке Дэвиса в Малаге. Организаторы Ролан Гаррос, которые ранее уже сделали в честь Надаля инсталляцию на территории стадиона, устроили сегодня для него особую церемонию на главном корте турнира.

Рафаэль Надаль обратился ко всем присутствующим, зачитав речь, в которой поделился воспоминаниями.

“Впервые я попал на Ролан Гаррос в 2004 году. И тогда я был на костылях. Это было странное ощущение, потому что я уже должен был играть в том году, но у меня была моя первая серьезная травма стопы”, – вспоминает Надаль.

Экс-первая ракетка мира также поблагодарил своих близких и команду, в том числе дядю Тони, который был его многолетним тренером.

“Это не всегда было легко, но, несомненно, оно того стоило. Ты был, без сомнения, лучшим тренером в моей карьере и в моей жизни”.



Свой первый из четырнадцати титулов в Париже Надаль выиграл в сезоне-2005, через два дня после своего 19-го Дня рождения.

“В 2005 году, да, это был особый момент, но в то же время, все произошло очень быстро в том году. Я начал сезон 50-м в мире, а на Ролан Гаррос приехал с ощущением, что может я и не главный фаворит, но один из фаворитов. И это было неудивительно, потому что я выиграл очень много матчей”.

В интервью теннисист вспомнил какой тяжелой для него была последняя победа на Ролан Гаррос, когда он взял свой 14-й титул. Тогда в финале испанец победил Каспера Рууда.

“В 2022 году я очень переживал, смогу ли сыграть в Париже. На Мастерсе в Риме я играл буквально на одной ноге. После победы над Муте во втором круге я приехал в отель и не мог стать ногой на пол. Я плакал. Я очень хорошо это помню: 5 утра и я плачу на кровати. Я думал, что моя карьера завершена и с Ролан Гаррос все тоже закончено. Но утром мы переговорили с моим врачом и нашли способ как “усыпить” нерв. Благодаря этому решению я смог пройти весь путь до финала”.

Всем зрителям на трибунах раздали оранжевые футболки с надписью “Спасибо, Рафо”, а также баннеры, чтобы образовать несколько надписей. Посмотреть церемонию на стадионе пришли Карлос Алькарас и Ига Швёнтек со своими командами, а специальными гостями стали Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Маррей, которые поздравили испанца на корте.



“Все эти нервы, давление, странные чувства, когда мы видимся, когда мы соперники… это совсем другое, когда ты завершаешь свою карьеру, – сказал Надаль. – В конце концов, сейчас дело в том, чтобы быть счастливым от всего, чего мы достигли. В конце концов, все мы достигли своих мечтаний. Мы стали теннисистами. Играли на самых важных этапах нашей карьеры. Я думаю, что мы создали удивительное соперничество, но в то же время в хорошем смысле. Мы показали миру, что можем бороться максимально жёстко, но при этом быть хорошими коллегами и очень хорошо уважать друг друга. И для меня очень важно, что вы все здесь собрались. Честно говоря, на корте мне было нелегко с вами, но мне очень нравилось ежедневно выкладываться на полную, чтобы бороться против вас. В конце концов, теннис – это просто игра. Иногда мы чувствуем, что это немного больше, но в конце концов понимаем, что это только игра. То, что вы все здесь, значит для меня очень много. Это отличный месседж миру, что мы можем быть хорошими друзьями, даже если мы были самыми большими соперниками”.



В боксе Рафы были его родители, дядя и сестра, жена с сыном Рафой-младшим. Ранее испанские СМИ сообщили, что Рафаэль и Мэри сейчас ждут пополнения. В конце церемонии Надалю вручили Трофей Легенды, а на самом корте разместили мемориальный символ – отпечаток кроссовка теннисиста, который останется там навсегда.

“Ролан Гаррос уникален не только потому, что он является фундаментальной частью истории тенниса, – сказал Надаль. – Но также благодаря всем людям, которые неутомимо и всегда с улыбкой работают, чтобы сделать этот турнир таким, каким он есть. Уникальным. Я не могу назвать всех, но хочу выразить особую благодарность бывшим президентам Федерации тенниса Франции. И людей, которых вы, возможно, не знаете… но которые всячески поддерживали меня за кулисами. Все они проявили ко мне такую доброту и благосклонность, что у меня просто не хватает слов, чтобы отблагодарить вас за всё, что вы для меня сделали!”.







Фото: Getty Images.

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