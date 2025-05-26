ЧМ по хоккею. Определен лучший игрок и символическая сборная турнира

Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Дженони

Определен лучший игрок и символическая сборная чемпионата мира по хоккею, который в финале против Швейцарии выиграла сборная США со счетом 1:0 в овертайме.

Лучшим игроком турнира (MVP) признан вратарь сборной Швейцарии Леонардо Дженони.

Лучший игрок турнира: Леонардо Дженони (Швейцария)

Лучший вратарь: Леонардо Дженони (Швейцария)

Лучшие защитники: Зак Веренски (США), Дин Кукан (Швейцария)

Лучшие форварды: Давид Пастрнак (Чехия), Элиас Линдхольм (Швеция), Ник Олесен (Дания).

ВИДЕО. Золотая шайба ЧМ по хоккею: как сборная США выиграла турнир

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