ЧМ по хоккею. Определен лучший игрок и символическая сборная турнира

Определен лучший игрок и символическая сборная чемпионата мира по хоккею, который в финале против Швейцарии выиграла сборная США со счетом 1:0 в овертайме.
Лучшим игроком турнира (MVP) признан вратарь сборной Швейцарии Леонардо Дженони.
Лучший игрок турнира: Леонардо Дженони (Швейцария)
Лучший вратарь: Леонардо Дженони (Швейцария)
Лучшие защитники: Зак Веренски (США), Дин Кукан (Швейцария)
Лучшие форварды: Давид Пастрнак (Чехия), Элиас Линдхольм (Швеция), Ник Олесен (Дания).
ВИДЕО. Золотая шайба ЧМ по хоккею: как сборная США выиграла турнир
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