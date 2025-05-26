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Футбол

Ла Лига. Атлетик – Барселона 0:3. Обзор матча

Ла Лига. Атлетик – Барселона 0:3. Обзор матча

    • Дубль Роберта Левандовского уже на 17-й минуте обеспечил каталонцам комфортное преимущество в два мяча. Баски преимущественно защищались (владение 24%) и только однажды попали в створ за весь поединок.

    "Львы" завершают первенство на 4-й позиции (70 баллов), у "сине-гранатовых" первая ступенька и 88 очков.

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    • Ла Лига. 38 тур

    Эстадио Сан-Мамес (Бильбао), 50 231 зритель

    Атлетик – Барселона 0:3

    Голы: Левандовский, 14, 17, Ольмо, 90+4 (п)

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