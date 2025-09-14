Бернли – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Звездный шведский нападающий все же добился своего трансфера мечты и теперь будет играть за "Ливерпуль". У него есть возможность дебютировать против "Бернли" и помочь своей новой команде одержать четвертую победу в первых четырех турах.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 14 сентября.
8.70 5.40 1.36 Узнать больше
Английская Премьер-лига. 4-й тур.
14 сентября. 16:00. Бернли. "Терф Мур"
Главный судья: Майкл Оливер (Нортамберленд)
Трансляция: Setanta Sports
