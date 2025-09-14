Новый чемпион в суперсреднем весе. Статистика ударов Альвареса и Кроуфорда

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд

В ночь на 14 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоялся масштабный вечер бокса, главным событием которого стал бой за звание абсолютного чемпиона мира.

На ринге встретились представители второго среднего веса (до 76,2 кг) – обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBF из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО).

Представитель США одолел соперника по итогам 12 раундов напряженного противостояния, отобрал у мексиканца титулы чемпиона мира и стал первым боксером, который завоевал звание абсолюта в трех дивизионах.

Аналитическая система Compubox опубликовала статистику ударов, которые выбросили оба боксера – Кроуфорд нанес намного больше ударов (534–338) и намного чаще попадал по сопернику (115–99).

Кроме того, Теренс имеет неоспоримое преимущество в джебах, так как нанес 45 точных ударов против 16 у соперника. Однако, американец пропустил больше силовых (70–83 в пользу Канело), из которых большинство пришлось в корпус (14–49 в пользу Альвареса).

Статистика ударов поединка Кроуфорд – Альварес в Лас-Вегасе от системы Compubox:

sport.ua