Боксер полусреднего веса Исраил Мадримов (8–0–1, 6 КО) победил россиянина Магомеда Курбанова (25–0, 13 КО).
Мадримов отправил представителя страны-террориста в нокаут в 5-м раунде.
Исраил завоевал вакантный титул WBA. Курбанов впервые проиграл в профессиональной карьере.
Курбанов вчера вышел на церемонию взвешивания в футболке с названием компании, владелец которой Игорь Алтушкин является спонсором российского батальона «Урал» на Донбассе.
Поединок состоялся в андеркарде боя Энтони Джошуа – Франсис Нганну.
Sport.ua проводит текстовую трансляцию шоу в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
ВИДЕО. Узбек нокаутировал россиянина в андеркарде Джошуа – Нганну