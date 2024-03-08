Getty Images/Global Images Ukraine. Исраил Мадримов и Магомед Курбанов

Боксер полусреднего веса Исраил Мадримов (8–0–1, 6 КО) победил россиянина Магомеда Курбанова (25–0, 13 КО).

Мадримов отправил представителя страны-террориста в нокаут в 5-м раунде.

Исраил завоевал вакантный титул WBA. Курбанов впервые проиграл в профессиональной карьере.

Курбанов вчера вышел на церемонию взвешивания в футболке с названием компании, владелец которой Игорь Алтушкин является спонсором российского батальона «Урал» на Донбассе.

Поединок состоялся в андеркарде боя Энтони Джошуа – Франсис Нганну.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию шоу в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

ВИДЕО. Узбек нокаутировал россиянина в андеркарде Джошуа – Нганну

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