Ограбление в Эр-Рияде? Непобедимый Фишер был в нокдауне, но одолел Аллена

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В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся бой в супертяжелом весе – на ринге встретились Джонни Фишер (Великобритания, 12–0, 11 KO) и Дэвид Аллен (Великобритания, 23–6–2, 18 KO).

Главным событием шоу станет реванш, в котором сойдутся украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

Фишер с первых секунд занял центр ринга – уверенно работал сериями ударов, подключал комбинации, работал вторым номером. Аллен пытался достать голову оппонента, бил по корпусу, но пропускал в контратаках. Джони контролировал ситуацию, чередовал удары в корпус и голову, действовал моментами грязно, однако достаточно эффективно.

Дэвид прессинговал соперника, преследовал того по всему рингу, но никакого успеха эти действия не приносили. Джони тревожил Аллена двойками, ударами по корпусу, апперкотами и уверенно разбивал на дистанции. Фишер очень грамотно распределял силы и после каждой атаки отходил назад, чтобы не пропустить в ответ.

В пятом раунде Аллен перехватил инициативу и неожиданно отправил оппонента в нокдаун. Фишер поднялся на ноги, но выглядел потрясенным. Неожиданно для многих Дэвид продолжал работать первым номером, очень опасно атаковал апперкотами, разбил лицо сопернику. Джонни пытался собраться, но получалось откровенно плохо.

Фишер не мог переломить ситуацию в ринге – много пропускал, не успевал за соперником, постоянно оставался в углу. Аллен выглядел очень уставшим, но наносил много (не всегда точных) ударов. В девятом раунде рефери предупредил Дэвида из-за частых нарушений.

В десятом раунде боксеры сбавили темп боя из-за усталости, много клинчевали, пытались что-то сделать в атаке. Фишер зажал соперника возле канатов и начал разбивать на ближней дистанции ударами по корпусу. Близкий бой, в котором спортсмены оставили на ринге все свои силы.

Итог: 95:94 (дважды), 93:96 – спорная победа Фишера раздельным решением судей. Зал встретил такой результат недовольным свистом..

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sport.ua