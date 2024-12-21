Итоги сезона: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Mercedes завершила сезон на четвёртом месте в Кубке конструкторов – это худший результат за последние пять лет…

Гонщик Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш Джордж Расселл 24 6 245 1 1 Льюис Хэмилтон 24 7 223 2 1

Mercedes AMG Petronas Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш 2024 24 4 468 1 1 2023 22 2 409 1 2 2022 22 3 515 1 1 2021 22 1 613,5 1 1 2020 17 1 573 1 1

Перемены в техническом регламенте на сезон 2022 года, разрешившие использование граунд-эффекта, изменили расстановку сил. Всё предвидеть смог только гений Эдриана Ньюи, вновь построившего великолепную машину для Red Bull.

Поначалу в Mercedes традиционно говорили, что слаженному коллективу инженеров в Брэкли и Бриксуорте по силам принять любой вызов, но сначала не сработал один план, потом другой, а осенью 2024-го в команде честно признали, что и в третьем сезоне с граунд-эффектом не понимают, как заставить машину работать.

Удивительно, но третий сезон по действующему регламенту оказался самым сложным для всех топ-команд, кроме, пожалуй, McLaren. Результаты стали настолько плотными, что всё зависело от мелочей. Иногда они складывались в пользу Mercedes, но чаще преимущество имели соперники.

Даже вернувшийся к оперативной работе технический директор Джеймс Эллисон не смог переломить ситуацию. В команде заговорили, что добиться предсказуемой работы машины с шасси этого поколения уже не удастся – проблемы лежат гораздо глубже и могут быть решены только с переходом на новый регламент, который вступит в действие в 2026-м.

Тем не менее, в прошедшем 2024-м команда делала всё возможное, чтобы реабилитироваться в глазах продолжающих ждать побед болельщиков.

Ещё до начала сезона в Mercedes знали, что после его окончания потеряют своего лидера. Льюис Хэмилтон справедливо решил, что отсутствие результата – не результат, и воспользовался опционом на досрочное расторжение контракта, приняв предложение Ferrari.

Только борьба за титул могла вернуть Mercedes уверенность, и для этого в команде многое изменили, провели кадровые перестановки, выбрали другой подход к разработке машины.

Часто говорят, что о расстановке сил можно судить только после возвращения чемпионата в Европу, но в 2024-м уже в первой гонке стало ясно, что у Mercedes четвёртая машина по скорости. Второй этап в Джидде это впечатление подтвердил, а Мельбурн, где команда вообще не заработала очков, закрепил окончательно. Mercedes заняла четвёртое место в Кубке конструкторов и выше по ходу сезона уже не поднималась.

В середине сезона Ferrari и Red Bull неудачно обновили машины, и у Mercedes неожиданно началась белая полоса. Но серия успешных гонок, три из которых гонщики «серебряных стрел» выиграли, как и победный дубль в конце сезона в Лас-Вегасе, не смогли изменить ситуацию.

Самым результативным для Mercedes стал этап с субботним спринтом в Шпильберге, где Расселл и Хэмилтон финишировали четвёртым и шестым в спринте, и первым и четвёртым в гонке. 45 очков за этап – столько в чемпионском сезоне не было даже у McLaren.

Запомнился и этап в Сильверстоуне, где к восторгу промокших под дождём болельщиков Хэмилтон одержал девятую в карьере победу на легендарной трассе, и победный дубль в Лас-Вегасе, где Расселл финишировал первым, а стартовавший десятым Хэмилтон отыграться и закончил гонку вторым. Но и после этой гонки в Mercedes вновь говорили о том, что совершенно не понимают, почему машина оказалась столь конкурентоспособна.

В целом, Льюис уступил этот сезон Джорджу и порой выглядел уставшим из-за постоянной борьбы с собственной машиной. В борьбе с соперниками всегда есть надежда на победу, а с машиной – нет.

В следующем году его сменит молодой и быстрый Антонио Кими Антонелли, который вряд ли облегчит жизнь Расселлу – наблюдать за их борьбой будет особенно интересно уже потому, что Тото Вольфф видит в Кими настоящую будущую звезду, на которую в 2026-м команда сделает ставку. Но не менее быстрый и методичный Джордж вряд ли без боя уступит новичку статус первого номера команды.

Джеймс Эллисон: «Этот год не из тех, которые я хотел бы повторить. Эмоционально он был очень тяжелым – настоящие американские горки крайнего разочарования в начале года, потом мы начали прибавлять, затем вновь откатились назад и снова прибавили.

В команде общее ощущение упущенной возможности. Мы не достигли тех показателей, к которым стремились. Смотреть, как другие зарабатывают очки и сражаются за титул, совсем невесело. Весь этот год оказался тяжёлым.

Но одна из лучших сторон Формулы 1 в том, что здесь невероятно сложно сделать всё верно. Те, кому удалось, заслуженно победили и достойны того, чтобы снять перед ними шляпу.

Когда я увидел улыбки парней из McLaren после победы, я подумал, что они полностью заслужили этот успех, я знаю, каково это, и по-хорошему им завидую. Желание ещё раз испытать это чувство невероятно добавляет мотивации».

Сезон 2025 года обещает плотную борьбу за победы с участием сразу четырёх команд – это будет интересно!

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