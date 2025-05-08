Мик Дуэн по-своему выступил в защиту сына

Мик Дуэн, прославленный австралийский мотогонщик, пятикратный чемпион мира в классе 500 куб.см, разумеется, прекрасно понимает, по каким законам живёт мир авто- и мотоспорта.

Даже если техника шагнула далеко вперёд по сравнению с периодом 1994-1998 гг., когда он выиграл почти 40% процентов гонок, в которых стартовал, одержав 54 победы, эти законы остались примерно прежними. Поэтому он по-своему выступил в защиту своего сына Джека, только что разжалованного из гонщиков основного состава Alpine F1 в резервисты.

Без всяких комментариев Дуэн-старший просто разместил в социальных сетях две картинки – на первой мы видим результаты Пьера Гасли, на второй – результаты Джека в первых шести гонках сезона. Безусловно, некоторая разница есть, но не такая уж существенная, особенно если учесть, что за плечами Гасли уже 159 Гран При, и он проводит в Формуле 1 свой 9-й сезон, а Дуэн – новичок, и этап в Майами был лишь его 7-й гонкой в чемпионате мира.

Но в заводской команде французского концерна Renault приняли своё решение, и в следующий уик-энд новым напарником Гасли станет Франко Колапинто.

Одним из последствий этого стала отставка Оливера Оукса с поста руководителя Alpine F1, хотя, возможно, косвенным, тем более что по официальной версии он ушёл из команды «по личным причинам».

Но известно, что Оукс до последнего защищал Дуэна, хотя и признавал, что когда австралиец разбивал машины, это дорого обходилось команде. В частности, так было в Сузуке, когда Джек допустил ошибку, забыв закрыть крыло системы DRS перед 1-м поворотом сложной японской трассы.

В Майами Дуэн выбыл из борьбы в первой части квалификации к спринту по вине команды, а в основной квалификации уик-энда опередил Гасли, но в гонке выбыл из борьбы из-за повреждений, которые получила его машина в стартовой сутолоке. И хотя он стал просто жертвой инцидента, в котором не было его вины, на его дальнейшую судьбу это не повлияло.

В этой ситуации стоит напомнить слова Джеймса Ваулза, руководителя Williams, сказанные на предсезонной презентации новой машины FW47.

«Я надеюсь, что через некоторое время Франко будет выступать в гонках за Alpine, – сказал тогда Ваулз. – Именно для этого мы отпустили его – потому что я хочу, чтобы он выступал в гонках в 2025-м и/или в 2026-м. В Alpine шансов на это больше всего, поэтому теперь он в этой команде. И я вовсе не считаю, что это повредит карьере Джека.

Надеюсь, он добьётся успеха, но в конечном счёте Франко остаётся моим гонщиком, и я хочу, чтобы он выступал в гонках… Пройдёт время, и он вернётся в Williams. Сколько именно времени пройдёт – точно сказать не могу. Но повторю: в какой-то момент он вернётся в Williams».

Как пишет британский журналист Крис Медланд в своём тексте на страницах Racer, «удивлюсь, если отставка Оукса связана именно с решением об изменении состава команды… Даже со стороны было понятно, что на каком-то этапе Колапинто получит место за рулём, тем более что контракт с ним заключил именно Флавио Бриаторе. Если исполнительный советник Alpine о чём-то говорит, то это становится реальностью…

Однозначно, Оукс это понимал…, но никаких признаков его надвигающейся отставки не было. Бриаторе настаивает, что у них сложились хорошие отношения, и причина ухода Оливера не связана с какими-либо разногласиями.

Вне зависимости от того, станут ли эти причины известны или нет, команда однозначно переживает очередную бурную неделю, и ни о какой стабильности говорить не приходится».

Впрочем, в новейшей истории команды из Энстоуна было столько странных поворотов, которые не поддавались однозначным объяснениям, что скоро это перестанет так уж сильно удивлять.

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