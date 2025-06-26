Элбон: Трасса в Бангкоке не похожа на другие городские

На прошлой неделе стало известно, что правительство Таиланда выделило 1,23 миллиарда долларов США на проведение Гран При в Бангкоке в 2028 году. Гонщик Williams Алекс Элбон участвует в этом проекте, и в Шпильберге рассказал некоторые подробности.

«Похоже, что проект всё больше обретает реальные черты, – поделился Алекс Элбон. – Таиланд – крупный туристический регион, и Формула 1 идеально вписывается в эту концепцию. Я считаю, что проект пойдёт стране только на пользу.

Судя по всему, сейчас он принял очень серьёзный оборот. Организаторы посещают много гонок, хотя я не знаю, приедут ли они в этот уик-энд, но они были на двух-трёх предыдущих этапах.

Проект движется вперёд. Пока не возникало никаких проблем, и это очень важно. Я не могу вдаваться в подробности, но всё, что я видел – трасса и первоначальные планы – выглядит многообещающим.

Трасса будет расположена не совсем в центре Бангкока. Если вы были в этом городе, то знаете, что ситуация с пробками не самая простая, так что трасса расположена немного в стороне от центра.

Предстоит много работы с инфраструктурой и логистикой, но трасса сама по себе… Я бы не назвал её классической городской трассой. Она не похожа на те новые городские трассы, которые мы видели в последние годы. Она обладает своим характером, и это позитивно».

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