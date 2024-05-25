Шарль Леклер: Надеюсь стартовать с поула

Шарль Леклер показал лучшее время во второй тренировке Гран При Монако. Гонщик Ferrari считает, что в этот уик-энд у него есть реальные шансы одержать первую победу на домашней трассе.

Его напарник Карлос Сайнс показал шестое время и рассказал, что его устраивает скорость машины на длинной дистанции.

Шарль Леклер (1-й): «На шинах Medium мы очень быстры, а на составе Soft мне не удалось сложить вместе круг из-за трафика. Но в данный момент у нас быстрая машина, и я чувствую в ней уверенность. Важно сохранить набранный темп в третьей тренировке.

Сегодня я рисковал немного больше, чем другие, и это окупилось. Однако значение будут иметь только результаты квалификации, когда все начнут атаковать на пределе. На данный момент мы очень хорошо поработали, но нужно продолжать действовать в том же режиме, сосредоточившись на решении собственных задач. Первый день получился позитивным.

Команда приехала на этот этап, зная, что многое возможно. Мы быстры, но и Mercedes, у которых проблемы с начала сезона, тоже очень быстры в этот уик-энд. Я ожидаю, что завтра они составят нам конкуренцию. Льюис Хэмилтон был быстр в обеих сессиях, но я надеюсь, что у нас всё получится, и я завоюю поул. Это будет лучшая стартовая позиция, и если я смогу сложить вместе все составляющие, то, наконец, одержу победу на домашней трассе».

Карлос Сайнс (6-й): «Сложная пятница. У меня были проблемы со стабильностью прохождения кругов, поэтому пришлось проверить различные варианты настроек. На последней серии кругов я остался больше доволен машиной, а скорость на длинной дистанции тоже позитивная.

Постараемся сохранить набранный темп в третьей тренировке и подготовиться к квалификации».

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