TAG Heuer – официальный хронометрист Формулы 1

С 2025 года швейцарская компания TAG Heuer будет предоставлять Формуле 1 услуги официального хронометража на основе договора о долгосрочном сотрудничестве.

Швейцарский производитель часов премиального класса пришёл в чемпионат мира более полувека назад – в начале 70-х компания стала первой в своей отрасли, кто подписал спонсорское соглашение с командой Формулы 1, и логотипы Heuer появились на машинах Ferrari.

В 1985 году началось долгое и успешное сотрудничество с McLaren, продолжавшееся три десятилетия, а в 2016-м компания TAG Heuer стала партнёром Red Bull Racing. Теперь сотрудничество с Формулой 1 выходит на новый уровень.

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «Я с радостью приветствую TAG Heuer, ведь компания начинает следующий этап своей долгой истории в нашем спорте и становится официальным хронометристом Формулы 1.

TAG Heuer – наш естественный выбор, ведь компанию отличает стремление к инновациям, точности и совершенству. Мне очень интересно проследить, какие новые главы будут вписаны в наше общее наследие в год 75-летия Формулы 1».

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