В Haas подали в суд на Гюнтера Штайнера

В Haas подали в суд на бывшего руководителя команды Гюнтера Штайнера за предполагаемое нарушение прав на использование товарных знаков.

В начале месяца стало известно, что Штайнер подал в суд на бывшую команду, утверждая, что в Haas не выплатили ему причитающиеся бонусы за сезоны 2021-2023 годов, а также продолжают использовать его имя и изображения на своей сувенирной продукции без разрешения и выплаты гонораров.

Ответ со стороны Haas не заставил себя ждать. В судебных документах, поданных в Калифорнии, говорится, что Гюнтер Штайнер и Ten Speed Press, издатель его автобиографии Surviving to Drive, нарушили правила использования товарных знаков, используя изображения в книге.

«В 2023 году без разрешения или согласия Haas Automation Штайнер создал, рекламировал, продавал, распространял и получал прибыль от публикации под названием «Surviving to Drive», в которой незаконно использовал, демонстрировал и продолжает использовать и демонстрировать товарные знаки Haas Automation и торговый знак Haas Automation для личной финансовой выгоды и получения незаконной прибыли, – говорится в судебном иске. – Haas Automation никогда не давала согласия на использование Штайнером товарных знаков Haas Automation или фирменного оформления Haas Automation в продукте.

Haas Automation направила Штайнеру предварительное уведомление, но на сегодняшний день он не предпринял никаких действий, чтобы прекратить или смягчить свои действия, нарушающие права, что потребовало немедленной подачи иска.

Гюнтер Штайнер продает и продвигает свой продукт на различных носителях, в том числе в печатном и цифровом формате, нарушая исключительные права интеллектуальной собственности Haas Automation.

Информация, доступная в Интернете, указывает на то, что по состоянию на январь 2024 года продажи продукта превысили как минимум 150 000 единиц и принесли доход в размере не менее 4 500 000 долларов США».

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