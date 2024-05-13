Никита Задоров. Фото USA Today Sports

Защитник «Ванкувер» Никита Задоров сбил с ног форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида после третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ.

После финальной сирены россиянин вмешался в перепалку защитника «Кэнакс» Карсона Соуси и капитана «Ойлерз». Задоров подъехал к Макдэвиду сзади и толкнул его в спину.

По ходу матча защитник «Кэнакс» силовым приемом отправил на скамейку нападающего «Эдмонтона» Эвандера Кейна.

На данный момент на счету Задорова 7 (4+3) очков в 9 матчах плей-офф.

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