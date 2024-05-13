ВИДЕО. Александр УСИК: «россия разрушает всю энергосистему Украины»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) обратился к мировому сообществу с просьбой помочь Украине с последствиями террористических атак россии на энергетическую инфраструктуру.

«Дорогие друзья, россия разрушает всю энергосистему Украины. Ракеты летят во все станции и трансформаторы, чтобы оставить без света всех украинцев без исключения. Это атаки, направленные против людей, против их безопасности и безопасности государства. Меня это касается лично, потому что там мой дом и моя семья, которая тоже под угрозой.

Я благодарен простым энергетикам, которые сейчас восстанавливают разрушенную инфраструктуру, за их работу. И если я лично могу чем-то помочь моим соотечественникам, чтобы они не сидели зимой без света, тепла и воды, если я могу обратить внимание мира, на эту угрозу, я это обязательно сделаю. Слава Богу за все и Слава Украине!», – сказал Александр.

18 мая Усик будет бороться за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе против обладателя пояса WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) в Саудовской Аравии.

sport.ua