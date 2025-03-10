Обновился рейтинг WBC. Два украинца владеют титулами в супертяжелом весе

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира в супертяжелом весе – свои места узнали и представители Украины.

Чемпионом мира остается непобежденный Александр Усик (23–0, 14 КО), который в декабре прошлого года одолел британского претендента Тайсона Фьюри единогласным решением судей.

Украинец Андрей Новицкий (14–0, 10 КО) занимает 26-е место в рейтинге и одновременно владеет титулом WBC International. Первые три места занимают британские боксеры – Лоуренс Околи (1-е), Энтони Джошуа (2-е) и Фабио Уордли (3-е).

Среди других боксеров из Украины стоит отметить Богдана Миронца, который расположился на 27-й позиции и Цотне Рогаву – у него 34-я позиция.

Ранее сообщалось, что Арнольд Хегай уступил сопернику из США раздельным решением судей.

sport.ua