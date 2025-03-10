Индиан-Уэллс. Игрок из четвертой сотни рейтинга вышел в 1/8 финала, Циципас вновь победил Берреттини и впервые сыграет против Руне

На “Мастерсе” в Индиан-Уэллс известны первые пары участников 1/8 финала



Индиан-Уэллс, США • 5-16 марта • хард • $11,255,360

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 29) 7:6(3), 6:3

Йосуке Ватануки (Япония, Q) – Фрэнсис Тиафо (США, 16) 6:4, 7:6(6)

Хольгер Руне (Дания, 12) – Уго Умбер (Франция, 18) 5:7, 6:4, 7:5

Стефанос Циципас (Греция, 8) – Маттео Берреттини (Италия, 28) 6:3, 6:3

Маркос Гирон (США) – Алексей Попырин (Австралия, 26) 5:7, 6:3, 6:3

Артур Фис (Франция, 20) – Лоренцо Музетти (Италия, 15) 3:6, 7:6(4), 6:3

Томми Пол (США, 10) – Кэмерон Норри (Великобритания) 6:3, 7:5

Даниил Медведев (-, 5) – Алекс Микельсен (США, 31) 2:0 отказ

• Йосуке Ватануки взял реванш у Фрэнсиса Тиафо за поражение на “Мастерсе” в Майами в 2023 году. Японский теннисист, стартовавший в Индиан-Уэллс в квалификации, выиграл свой пятый матч подряд на этом турнире. 349-я ракетка мира Ватануки стал самым низкорейтинговым участником четвертого круга турнира с 2004 года, когда до этой стадии дошел немец Томми Хаас, занимавший тогда 882-е место в рейтинге АТР. Следующий матч японец сыграет против Таллона Грикспора из Нидерландов.

• Стефанос Циципас второй раз в этом году победил Маттео Берреттини и увеличил свое преимущество в их очном противостоянии (6-1). За место в четвертьфинале грек сыграет против датчанина Хольгера Руне, с которым ранее не пересекался на теннисном корте.

• Томми Пол сравнял счет в личных встречах с Кэмероном Норри (3-3) и одержал свою 50-ю победу в матчах на турнирах АТР 1000. Он стал вторым действующим американским игроком, добравшимся до этой отметки, после Тэйлора Фритца, на счету которого 75 побед. За выход в четвертьфинал Пол сыграет против Даниила Медведева, которого обыграл в прошлом году на грунте в Риме (общий счет их противостояния 3-1 в пользу Медведева).

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