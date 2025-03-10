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Футбол

Артета резко отреагировал на вопрос журналиста о борьбе за чемпионство

Артета резко отреагировал на вопрос журналиста о борьбе за чемпионство

    • Главный тренер "Арсенала" Микель Артета проигнорировал вопрос журналиста о борьбе за титул. После ничьей с "Манчестер Юнайтед" испанский специалист принял участие во флеш-интервью.

    Его спросили об отсутствии трансферов новых форвардов в зимнее окно. Специалист ответил, что не жалеет об этом решении, добавив: "Дело не в этом".

    Когда тренер уже собирался покинуть зону интервью, журналист поставил вопрос о чемпионской гонке с "Ливерпулем". Артета отказался отвечать и ушел. "Гуннеры" отстают от "скаузеров" уже на 15 очков.

    www.ua-football.com

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