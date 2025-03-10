Хэмилтон намекнул, что времени на подготовку было мало

Льюис Хэмилтон подчеркнул, что гонщики, переходившие в Ferrari из других команд в относительно недавнем прошлом, например, Себастьян Феттель, были в более благоприятном положении, чем он, поскольку приступали к тестам машин, построенных в Маранелло, намного раньше.

Льюис имеет в виду, что осенью 2014 года Феттель получил возможность сесть за руль машины Ferrari двухлетней давности и уже в ноябре и декабре проводил интенсивные тесты на заводском треке во Фьорано.

Но Хэмилтон формально оставался гонщиком Mercedes до истечения его контракта, т.е. до 31 декабря прошлого года, и появился на базе в Маранелло только в середине января.

«Я по-прежнему чувствую, что могу существенно прибавить, и, к счастью, у меня была возможность пилотировать машину 2023 года, поэтому я могу сравнивать её с прошлогодней машиной, – приводит слова семикратного чемпиона мира RacingNews365. – Я вижу, в чём команда добилась прогресса, как она решала проблемы, связанные с этими двумя машинами, и что было улучшено в SF-25.

Я не участвовал в тестах в конце прошлого года, поэтому приступил к работе относительно поздно по сравнению с другими гонщиками, переходившими в Ferrari до меня. Например, когда за эту команду выступал Себастьян, по-моему, он приступил к работе в ноябре, так что в его распоряжении было целых два месяца.

В моём случае очень плотная программа была втиснута в более короткий период времени, но лично мне нравится полностью погружаться в работу и со всем разбираться. Сейчас идёт именно такой процесс, и мне кажется, что мы заложили по-настоящему неплохую основу. Хотя понятно, что до следующей недели мы не сможем узнать всю правду о расстановке сил и о том, на каком уровне находимся. Но знаем, что нам есть над чем работать».

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