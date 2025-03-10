Легенда бокса: «Усик – мешок. Этот боксер может его завалить»

Getty Images/Global Images Ukraine. Барри Макгиган

Член зала боксерской славы и бывший чемпион мира Барри Макгиган высказался о бое-реванше Александр Усик – Даниэль Дюбуа.

«Дюбуа надо быть очень агрессивным в реванше. Усик умеет наносить фальшивые удары. Дюбуа нужно работать джебом прямо в центр его грудной клетки. Надо прессинговать Усика, а затем сразу выбрасывать удары с правой или левые хуки. Если Дюбуа правильно попадет, он нокаутирует любого. Но надо уметь попасть по Усику, этот украинец – мешок с трюками.

Думаю реванш будет ближе, чем первый бой. Дюбуа может его снова завалить на канвс. Но я предпочитаю Усика в реванше из-за его опыта», – сказал Макгиган.

Ранее известный тренер Энди Ли, который когда-то работал с Тайсоном Фьюри, рассказал, что его подопечный Джозеф Паркер смог бы победить Александра Усика.

sport.ua