Шербург. Сачко одержал волевую победу в первом круге отборочного турнира

Украинский теннисист Виталий Сачко вышел в финал квалификации на “челленджере” во Франции
Шербур, Франция • 10-16 марта • хард • €54,000
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Квалификация. Первый круг
Виталий Сачко (Украина, 3) – Алекс Мартинес (Испания) 6:7(5), 6:0, 6:3
Поединок длился 2 часа и 25 минут. В первом сете Виталий не смог реализовать 8 брейк-пойнтов, после чего проиграл сет на тай-брейке, лидируя 5-3. Всего за матч украинец подал шесть эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал 5 из 19 брейк-пойнтов.
В финале квалификации Виталий Сачко (ATP №384) сыграет против словака Лукаша Покорны (ATP №436).