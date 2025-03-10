Шербург. Сачко одержал волевую победу в первом круге отборочного турнира

Украинский теннисист Виталий Сачко вышел в финал квалификации на “челленджере” во Франции



Шербур, Франция • 10-16 марта • хард • €54,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Первый круг

Виталий Сачко (Украина, 3) – Алекс Мартинес (Испания) 6:7(5), 6:0, 6:3

Поединок длился 2 часа и 25 минут. В первом сете Виталий не смог реализовать 8 брейк-пойнтов, после чего проиграл сет на тай-брейке, лидируя 5-3. Всего за матч украинец подал шесть эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал 5 из 19 брейк-пойнтов.

В финале квалификации Виталий Сачко (ATP №384) сыграет против словака Лукаша Покорны (ATP №436).



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