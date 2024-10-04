Шанхай. Монфис и Умбер поспорят за место в 1/8 финала, “квалифаер” Вукич обыграл девятого номера рейтинга

Результаты матчей третьего игрового дня на турнире ATP Masters 1000 в Китае

Шанхай, Китай • 2-13 октября • хард • $10,298,535

Действующий чемпион: Хуберт Хуркач (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 31) – Пабло Карреньо Буста (Испания, PR) 7:6(5), 3:6, 7:5

Роберто Карбальес Баэна (Испания) – Артур Фис (Франция, 21) 7:6(4), 7:6(5)

Бен Шелтон (США, 14) – Денис Шаповалов (Канада, Q) 6:3, 7:5

Стефанос Циципас (Греция, 10) – Кэй Нисикори (Япония, WC) 7:6(6), 6:4

Александр Мюллер (Франция) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 18) 6:3, 6:2

Маттео Арнальди (Италия, 29) – Закари Свайда (США, Q) 6:7(2), 6:2, 6:4

Даниил Медведев (-, 5) – Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия) 7:5, 7:5

У Ибин (Китай, WC) – Николас Ярри (Чили, 25) 6:2, 6:1

Гаэль Монфис (Франция) – Себастиан Баэс (Аргентина, 22) 6:3, 4:6, 6:4

Уго Умбер (Франция, 16) – Артур Казо (Франция) 6:3, 6:2

Томми Пол (США, 11) – Фабио Фоньини (Италия) 6:1, 6:3

Алехандро Табило (Чили, 19) – Артур Риндеркнех (Франция) 6:3, 6:2

Томаш Махач (Чехия, 30) – Алехандро Давидович Фокина (Испания) 1:6, 7:6(6), 6:4

Александар Вукич (Австралия, Q) – Каспер Рууд (Норвегия, 8) 6:4, 6:4

Стефанос Циципас взял реванш у Кэя Нисикори за поражение во втором круге “Мастерса” в Монреале и сравнял счёт в личных встречах с японцем (2-2). Дальше греческий теннисист попробует впервые за два месяца одержать две победы подряд, если обыграет Александра Мюллера

Гаэль Монфис во второй раз обыграл Себастиана Баэса (встречались в прошлом году на старте Ролан Гаррос) и впервые с 2016 года вышел в третий круг китайского “Мастерса”. Его лучший результат на этом турнире – четвертьфинал в 2013 году. Дальше француз сыграет против своего соотечественника Уго Умбера, с которым уже дважды встречался в феврале: победил на турнире в Дохе и через неделю проиграл ему в Дубае.

Александар Вукич (№91 ATP) впервые в карьере обыграл соперника, входящего в топ-10 мирового рейтинга, сыграв шестой такой матч. Австралиец также впервые вышел в третий круг на турнире серии “Мастерс” и сыграет против Томаша Махача, который сегодня в решающем сете совершил камбэк, уступая со счётом 0:3.

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