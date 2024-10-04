Джонни Херберт о лексике и наказании Макса

В Сингапуре Джонни Херберт был одним из стюардов FIA, а после рассказал о том, как определялось наказание для использовавшего нецензурные слова Макса Ферстаппена, и что он сам думает по этому поводу.

Джонни Херберт: «На пресс-конференции в Сингапуре Макс употребил нецензурное слово в адрес своей машины. Это было не лучшее место, поскольку эти интервью транслируются по всему миру. Некоторые утверждают, что мы хотим сделать гонщиков роботами, но это не так. Мы просто просим их не ругаться, и, на мой взгляд, поступаем верно. Большинство гонщиков не ругаются.

Этот инцидент был передан стюардам, я входил в их число. У нас был хороший открытый разговор с Максом, продолжавшийся чуть менее получаса. По его лицу было видно, что он расстроен, но потом успокоился. Он не винил нас за принятое решение. Мы могли его оштрафовать, но решили, что будет полезнее заставить его сделать что-то социально ответственное. Что именно это будет, решать Максу и FIA.

На следующий день Макс обострил ситуацию, однообразно отвечая на вопросы во время следующей пресс-конференции FIA, а затем провёл свою собственную импровизированную пресс-конференцию в паддоке.

Это ещё раз показало бунтарскую натуру Макса. Мне нравится эта его сторона, именно она делает Макса Максом, честным и откровенным. Но всему своё время и место. Лично я считаю, что ругательств стало слишком много. Я не хочу, чтобы мой пятилетний внук слушал подобную лексику».

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