Берни Экклстоун: Джордан был настоящим гонщиком

Бывший босс Формулы 1 Берни Экклстоун в интервью RacingNews365 отдал дань памяти Эдди Джордану после известия о его смерти в возрасте 76 лет…

Берни Экклстоун: «Эдди был особенным человеком. Он всегда улыбался и шутил. Я никогда не слышал, чтобы он искренне жаловался на что-то, а если и жаловался, то не слишком серьезно, переводя всё в шутку.

Джордан был настоящим гонщиком. В сегодняшней Формуле 1 я не знаю никого, кто мог бы с ним сравниться. Он из тех парней, кто способен выбраться из любых неприятностей.

В роли руководителя команды он всегда находил спонсора, позволявшего его команде продолжить выступления. Он был бойцом. Он всегда придумывал что-то, чтобы решить проблему.

Помню, однажды ночью мы боролись с ним за Шумахера. Мы с Бриаторе увели Михаэля в Benetton, так что Флавио пришлось избавляться от выступавшего у него Роберто Морено. Мы всю ночь не спали, пытаясь всё обустроить. Я обсуждал это с обоими, с Джорданом и Бриаторе. Эдди не хотел терять Шумахера. Если бы в тот момент он нашёл деньги, всё могло быть иначе, но я убедил его, что так будет лучше для гонщика.

Я сказал ему, что если Михаэль останется, то у него нет будущего, которое Флавио ему обеспечит. Он понял, но все равно был недоволен».

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