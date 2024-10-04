Легендарный Холифилд назвал лучшего соперника. Это не Майк Тайсон и Льюис

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Эвандер Холифилд назвал своего лучшего соперника в карьере. Холифилд, который за карьеру дрался с Майком Тайсоном и Ленноксом Льюисом, выделил Риддика Боу.
«Кто был моим лучшим соперником? Я бы сказал что это Риддик Боу. У меня было три боя с Боу. Риддик был очень конкурентоспособным, он всегда был в форме, когда дрался со мной», – сказал Холифилд.
Холифилд провел за карьеру три чемпионских боя с Боу – один раз победил и дважды проиграл.
Ранее легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри.