Легендарный Холифилд назвал лучшего соперника. Это не Майк Тайсон и Льюис

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Эвандер Холифилд назвал своего лучшего соперника в карьере. Холифилд, который за карьеру дрался с Майком Тайсоном и Ленноксом Льюисом, выделил Риддика Боу.

«Кто был моим лучшим соперником? Я бы сказал что это Риддик Боу. У меня было три боя с Боу. Риддик был очень конкурентоспособным, он всегда был в форме, когда дрался со мной», – сказал Холифилд.

Холифилд провел за карьеру три чемпионских боя с Боу – один раз победил и дважды проиграл.

Ранее легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри.

sport.ua