Примера. Леганес — Валенсия 0:0. И зачем выходили на поле?

Матч почти без моментов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

"Леганес" и "Валенсия" сыграли вничью в матче, где обе команды почти не пытались забить.

Первый удар в створ ворот на две команды случился на 82-й минуте — это Диего Лопес несильно пробил после смещения в центр, и Дмитрович легко поймал мяч.

Чем команды занимались до этого? Борьба, пасы поперек-назад, изредка неточные удары из неудобных позиций.

Лишь в эндшпиле зрители увидели хоть что-то опасное — это никем не прикрытый Дани Гомес пробил плохо с прострела, а Оскар в ответ потряс штангу.

В таблице у "Валенсии" теперь стало 6 очков, у "Леганеса" – 8.

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"Леганес" – "Валенсия" – 0:0

"Леганес": Дмитрович — Розье, Саэнс, Серхио Гонсалес, Хави Эрнандес — Нею (Брашанац, 71), Сиссе (Чикко, 84) — Крус (Оскар, 84), Роберто Лопес, Альти — Алле (де ла Фуэнте, 63)

"Валенсия": Мамардашвили — Фулькье, Тарреха, Москера, Гасеровский, Коррея — Канос (Диего Лопес, 63), Пепелу, Алмейда (Барренечеа, 73), Риоха (Валера, 86) — Дуро (Дани Гомес, 73)

Предупреждения: Розье, 30, Нею, 49 — Тарреха, 32, Пепелу, 67

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