Штайнер: Иногда приходится принимать трудные решения

Гюнтер Штайнер, бывший руководитель Haas F1, в своей колонке на официальном сайте чемпионата рассуждает о решении Red Bull за шесть гонок до конца сезона заменить Даниэля Риккардо на Лиама Лоусона.

Во время осеннего перерыва в чемпионате Red Bull Racing и RB остаются в заголовках новостей из-за их решения посреди сезона заменить Даниэля Риккардо на Лиама Лоусона. Впрочем, в какой-то мере это была ожидаемая новость.

Уже несколько месяцев подряд продолжались разговоры, что Лиам в какой-то момент должен получить место в одной из команд Red Bull. Также поговаривали, что Даниэль может заменить Серхио Переса в Red Bull Racing, но потом стало понятно, что не заменит. В общем, нельзя сказать, что новость о Лиаме кого-то сильно удивила.

В прошлом году он неплохо справился с делом, когда в пяти гонках заменял Даниэля. Думаю, в Red Bull знали, что если они не предложат Лиаму место за рулём одной из своих машин на следующий год, он может перейти в какую-нибудь другую команду, ведь в 2023-м он показал, на что способен.

Терять его они не хотели, и теперь у них будет возможность получше его оценить. Разумеется, по отношению к Даниэлю они поступили жёстко, но ведь именно благодаря Red Bull он получил второй шанс после непростого периода в McLaren, однако не сложилось.

Когда Риккардо расстался с McLaren, он был не в лучшем состоянии. Было видно, что он не был похож на себя, на того Даниэля, которого мы знали. Может быть, он вернулся в Формулу 1 слишком рано, ожидая, что ему удастся повторить то, что в своё время удалось Фернандо Алонсо, Кевину Магнуссену, Нико Хюлкенбергу – ведь у них у всех получилось. А у него – нет.

Говорить проще, чем делать, но ему ещё тогда следовало бы объявить: «Я выиграл 8 Гран При, в своё время я добился успехов в Формуле 1, но теперь настало время начать новую главу».

Однако вышло иначе, хотя, по-моему, нет смысла упираться и всё это терпеть только для того, чтобы что-то кому-то доказать, хотя он и так уже доказал всему миру, что умеет выигрывать гонки. Он ведь не случайно их выигрывал, а по-настоящему упорно боролся за каждую победу.

Многие будут тяжело переживать расставание с Риккардо, особенно люди, которые узнали его благодаря документальному сериалу Drive to Survive. Его заслуга в том, что у Формулы 1 появилось немало новых болельщиков. Он яркий персонаж и к тому же отличный парень. Но это Ф1 – здесь бывает и так. На стартовом поле есть место только для 20 гонщиков, и чтобы выжить, вы должны показывать результаты.

Лиам проявил большое терпение, дожидаясь своей очереди на скамейке запасных, и теперь понятно, что оно того стоило. Он постоянно работает на симуляторе, отлично знает команду, и у него уже есть опыт пяти гонок. Парень он толковый, и я бы его сравнил с Оскаром Пиастри. Он ждёт своего часа, предпочитая помалкивать, ничего не критикует, но просто работает и старается усвоить как можно больше информации. Думаю, он неплохо готов к предстоящему возвращению за руль.

Решение о смене гонщика принимать всегда трудно – вне зависимости, происходит это по ходу сезона или в процессе подготовки к следующему чемпионату. По опыту работы в Haas я знаю, что чем дольше тянуть, тем сложнее его принять. Все высказывают свои мнения, а это только усложняет дело.

Сообщать гонщику об увольнении всегда неприятно. Иногда приходится идти на риск, иногда просто что-то не складывается. В общем, всё это нелегко.

Когда вы берёте нового гонщика, вы ведь не знаете, что из этого получится. Но Лиам в прошлом году произвёл хорошее впечатление на Red Bull, поэтому им было проще принимать решение. Но то же самое было и с Даниэлем, когда в 2023-м он посреди сезона заменил в команде из Фаэнцы Ника де Вриза.

Риккардо впечатлил команду, когда был в резерве, а затем на тестах Pirelli. Может, у Red Bull и не было уверенности, что он обязательно справится с делом лучше де Вриза, но они надеялись. В таких случаях приходится полагаться на интуицию, даже если вы располагаете всей необходимой информацией.

Тогда они заменили Ника на Даниэля, но, выходит, это был не лучший выбор, если сейчас им пришлось расстаться с Риккардо. Кто-то принял неверное решение, но это становится понятно только с течением времени. Но так бывает.

Полагаю, тогда они прикинули, что если раньше Даниэль выигрывал гонки, то, наверное, должен был уже восстановить форму после безрадостного периода сотрудничества с McLaren. Но это тот случай, когда всё идёт не так, как бы вам хотелось.

Замена гонщика даёт возможность взглянуть на все шире. В двух командах Red Bull есть четыре места. Теперь, когда Лиам станет напарником Юки Цуноды в RB, они посмотрят, настолько ли он хорош, чтобы перевести его в Red Bull Racing на замену Серхио Пересу.

В конечном итоге руководитель команды отвечает за то, чтобы в рамках своих полномочий делать всё, чтобы обе машины пилотировали самые лучшие гонщики из всех возможных. А это означает, что иногда приходится принимать трудные решения, которые иногда срабатывают, иногда нет. В этом-то и сложность.

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