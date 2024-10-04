Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри признался, что готов провести третий бой с Усиком. Для трилогии нужна победа Фьюри в реванше.

«Я искал 20 лет боксера, который сможет мне дать достойный бой. Наконец нашел. Сейчас я выхожу как претендент на титулы и огонь пылает передо мной. Считаю, что когда я смогу победить Усика, то точно проведу с ним третий бой, это 100%. Я верю, что это будет историческая трилогия, как Джек Демпси против Джина Танни», – сказал Фьюри.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua