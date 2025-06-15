Известный тренер: «Усик поплывет после такого. Это будет очень легко»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Тренер и отец чемпиона мира Джея Опетаи Тапу высказался о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. На кону в поединке будут стоять все пояса хэвивейт – это будет мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира.

«Мы можем увидеть то, что было в бою Джастиса Хуни и Фабио Вордли. Если Дюбуа попадет по подбородку Усика, то тот поплывет, Александр любит пропускать. Это факт. Усика очень легко поразить. Но я считаю, что Александр все же сможет найти ключ к победе», – сказал Тапу.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua