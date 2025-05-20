ВИДЕО. Танец Усика рассмешил его команду. Вот что вычудил Александр

Instagram. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Александр Усик поделился в Instagram коротким забавным видео, на котором энергично танцует во время тренировки.

Кажется, чемпион решил немного развлечься и поднять настроение своей команде, устроив несколько секунд веселых танцев.

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Сейчас он готовится к бою с Даниэлем Дюбуа, который пройдет 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее Усик победил Тайсона Фьюри, а в 2023 году нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде. Фьюри хочет провести третий бой с Усиком, несмотря на объявление о завершении карьеры.

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