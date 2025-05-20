Янник Синнер против Карлоса Алькараса в финале “Мастерса” в Риме: прогноз на матч от BTU Predict

Сегодня в Риме состоится финал мужского турнира АТР 1000, в котором сыграют итальянец Янник Синнер и Карлос Алькарас из Испании



Безусловно самый ожидаемый теннисный матч года между двумя главными гладиаторами тура. И символично что первый финал в их противостоянии на уровне «тысячника» они разыграют именно в Риме. Это будет уже 11-я встреча между ними – Алькарас лидирует в этом противостоянии (7-4) и именно он выиграл три последних поединка между ними (все в прошлом году).

Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Рим. Янник Синнер и Карлос Алькарас впервые сыграют друг с другом в финале “Мастерса”: анонс решающего поединка турнира в Риме

Наш новый проект BTU PREDICT совместно с партнером betking предлагает вашему вниманию прогноз на предстоящий титульный поединок.

Форма и путь к финалу

Янник Синнер вернулся на турнир после трехмесячной дисквалификации, связанной с нарушением правил Антидопинговой программы, и демонстрирует отличную форму, несмотря на эту паузу. Он выиграл Australian Open в январе и в Риме дошел до финала, потеряв лишь один сет, продлив свою общую беспроигрышную серию до 26 матчей.

• Путь в Риме: Синнер обыграл Мариано Навоне (6:3, 6:4), Йеспера де Йонга (6:4, 6:2), Франсиско Серундоло (6:4, 6:3), Каспера Рууда (6:0, 6:1) и Томми Пола (1:6, 6:0, 6:3). Полуфинал против Пола выявил первые проблемы: Янника беспокоила мозоль под стопой, а также задняя поверхность бедра, за которую он переодически держался.

• Сильные стороны: Мощные удары с обеих сторон, высокая скорость мяча (форхенд – 130 км/ч, бэкхенд – 125 км/ч против Рууда) и точность. Показатель Синнера по шкале TennisViz против Рууда составил 9.62 – это лучший результат сезона в ATP-туре. Для сравнения: средний показатель TennisViz для игроков ATP-тура обычно находится в диапазоне 7.0–8.5. Показатель выше 9.0 демонстрирует выдающееся выступление.

• Слабости: Возможные проблемы с движением из-за мозоли и временами нестабильный старт, как например в полуфинале против Томми Пола, где итальянец проиграл первый сет – 1:6.



Карлос Алькарас лидирует по количеству побед в 2025 году (29-5) и вышел в третий подряд финал на грунте (титул в Монте-Карло, поражение в Барселоне). В Риме он потерял лишь один сет. Испанец приехал на этот турнир, пропустив соревнования в Мадриде из-за травмы, однако уверенные победы над Дрэйпером и Музетти, которые были одними из лучших во время грунтового сезона, показывают, что проблемы Алькараса позади.

• Путь в Риме: Алькарас победил Душана Лайовича (6:3, 6:4), Ласло Джере (7:5, 6:2), Карена Хачанова (6:4, 3:6, 6:3), Джека Дрейпера (6:3, 6:4) и Лоренцо Музетти (6:3, 7:6(4)). Полуфинал против Музетти показал серьезный настрой Алькараса на решающие матчи. После матча испанец отметил, что готов жертвовать красивыми ударами ради стабильности: «Иногда сложно выбрать правильное решение, но я стараюсь не думать слишком много и делать правильные вещи, даже если это не самый яркий удар».

• Сильные стороны: Взрывная игра с мощным форхендом, исключительное покрытие корта и вариативность (дроп-шоты, игра у сетки). Агрессивная игра с задней линии вкупе с физической формой Алькараса часто решают исход в поздних стадиях матчей.

• Слабости: Склонность к потере концентрации. У Алькараса иногда просматривается тенденция отключаться в матчах, что зачастую даже приводит к необязательной потере сета.



Личные встречи

Алькарас ведет в противостоянии 7-4, выиграв последние три матча в 2024 году (Индиан-Уэллс, Ролан Гаррос, Пекин). На грунте счет 1-1: Синнер победил в Умаге-2022 (6:7(5), 6:1, 6:1), Алькарас – на Ролан Гаррос-2024 (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3).

Перед сегодняшним матчем Янник Синнер отметил: «Мы хорошо знаем друг друга. Это всегда нечто особенное, делить корт с ним. Мы оба знаем, как играть друг против друга, так что нужно хорошо быть готовым тактически и ментально».

Прогноз на матч

Для Янника Синнера, кроме завоевания титула, этот матч еще один аргумент заверить в его способностях игры на грунте и прервать серию поражений против принципиального соперника. В свою очередь, для Карлоса Алькараса – потушить сомнения относительно его истинного уровня, который уступал тому, что он демонстрировал в 2023 в грунтовой части сезона.

Матч ожидается достаточно напряженный и равный, но есть моменты благодаря которым чаши весов могут склониться именно в сторону испанского теннисиста.

Первый момент – это физические проблемы и готовность Синнера. Речь о его мозолях на стопе, которые дали о себе знать в последнем поединке, а также задняя поверхность бедра за которую хватался во время матча. Это может повлиять на качество его движений, если матч затянется. Также это будет шестой матч на турнире после долгого перерыва (тренировки и соревновательные матчи – разные вещи) и в котором сыграть нужно еще лучше чем в предыдущих пяти чего потребует уровень и игра оппонента, это может быть очень непросто даже для игрока такого уровня.

Второй момент касается тактики и стиля игры Алькараса, которые получают дополнительные преимущества на грунте. Янник может опираться на свои великолепный прием и бешеный темп с длинными и ритмичными розыгрышами чтобы пробовать подавлять Карлитоса на быстрых кортах, но даже там и тем более здесь на медленном грунте у Алькараса есть возможность этот темп замедлять и находить различные способы (проверено матчами в ИВ и Пекине) чтобы поставить себя в выгодные позиции.



Замедление темпа выводит Янника из зоны комфорта и ему приходится больше генерировать собственной силы, хотя он в этом неплох, но конечно и не лучший. Карлитос для достижения этой цели и нарушения ритма имеет приличный арсенал навыков, свой слайс и классные дроп-шоты, вариации топспинов и углы (включая высокие и глубокие удары). Кроме того в этих условиях может учитываться его атлетическое преимущество (соответственно и лучшая защита). Снижение темпа и высвобождение дополнительного времени также дают Алькарасу хорошие возможности для построения собственных разящих атак опирающихся на мощность его форхенда.

Линия прогноза смещена в пользу итальянца и дает возможность заиграть «по равной» небольшую фору Алькараса, и возможность выиграть даже если Карлос в конце концов проиграет в близком трехсетовом матче.

Прогноз BTU Predict: Карлос Алькарас фора по геймам + 2.5 за 1.83 по линии betking

Более смелым вариантом можно выбрать и чистую победу испанца, за свои цифры риск выглядит оправданным.

Дополнительный вариант: победа Алькараса за 2.30 по линии betking



btu.org.ua