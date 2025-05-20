АПЛ. Брайтон – Ливерпуль 3:2. Красные все еще не могут одержать победу в статусе чемпионов

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Арне Слот ожидаемо провел ротацию в этом матче, например, оставив на скамейке капитана команды Вирджила Ван Дейка или, к счастью для болельщиков, выпустив в старте Федерико Кьезу.

Однако даже эти изменения не помешали "Ливерпулю" первым создать момент в этом матче. Уже на первой минуте Гакпо сместился в центр и пробил по воротам, однако мяч пролетел мимо правой стойки. Начало матча было полностью за гостями, ведь за первые пять минут "чайки" почти не видели мяча. И только на 8-й минуте наконец появился момент у хозяев. Сначала Минте попытался прострелить с фланга, но эта передача не прошла, но уже через несколько секунд Груда попытался заработать пенальти упав в штрафной "Ливерпуля", но рефери не повелся на это. А вот уже на 9-й минуте мы увидели гол. Но от гостей. Собослай сделал невероятную длинную передачу на Салаха, который в одно касание отдал мяч на Брэдли. Правый защитник прорвался в штрафную "Брайтона", где почти на пустые ворота выкатил мяч Эллиотту, который открыл счет в матче.

После этого "Ливерпуль" немного сбавил обороты, поэтому мяч начал контролировать "Брайтон". У них начало появляться больше моментов, а наиболее активным в их атаке был вингер Минте, однако его прострелы и подачи не привели к чему-то серьезному. Зато на 22-й минуте Брэдли едва не добавил к своему ассисту еще и гол. Откликнувшись в штрафной на передачу Кьезы, защитник "Ливерпуля" пробил в угол ворот Вербрюггена, но мяч пролетел мимо стойки. На 25-й же минуте "красные" заработали опасный штрафной у ворот "Брайтона", однако Собослай не смог перебросить стенку. И лишь на 29-й минуте мы увидели первый по-настоящему хороший момент у "Брайтона", когда Адингра своим навесом нашел в штрафной Уэлбека, а форвард смог выиграть второй этаж и пробить, однако мяч полетел в сантиметрах от стойки.

А вот на 32-й мы увидели лучший момент "чаек", ведь он стал голевым! Великолепная атака, которую длинной передачей начал Вебстер, Уэлбек сбросил мяч на Груду, а тот в одно касание отдал шикарную верховую передачу на Аяри, который принял мяч и точно пробил в нижний угол ворот Алиссона с края штрафной площади. И это 1:1. После этого команды обменивались полумоментами у ворот друг друга, и когда казалось, что тайм так и завершится со счетом 1:1, "Ливерпуль" заработал свободный удар. Эллиотт и Собослай разыграли его коротко и венгр оказался у края штрафной. Все думали, что он сделает навес, но полузащитник вместо этого нанес невероятный удар в дальний угол. 2:1 в пользу "красных". Так первая половина игры и завершилась.

Второй тайм начался с травмы Минте, однако нападающий смог продолжить матч. На 51-й минуте "чайки" заработали опасный штрафной неподалеку ворот Алиссона. Уэлбек нанес великолепный удар, однако бразилец совершил не менее великолепный сейв. На 54-й команды обменялись контратаками, и если у "чаек" она не удалась, то "Ливерпуль" мог забивать третий, однако Мохамед Салах с нескольких метров не смог точно замкнуть прострел от Гакпо. Мяч пролетел мимо стойки. А уже на 59-й минуте "Брайтон" разыграл фантастическую атаку. Уэлбек отдал разрезную передачу Эступиньяна, который нашел в штрафной Груду, а тот элегантно пяткой сбросил на набегающего Уэлбека, однако Алиссон сделал еще один великолепный сейв после удара англичанина. На 61-й Гакпо решил ответить своим опасным ударом, но мяч пролетел над стойкой. Через шесть минут пяткой в штрафной уже сыграл вышедший на замену Нуньес, однако Брэдли на смог нанести удар после передачи уругвайца, но после небольшой суматохи удалось пробить Салаху, однако Вербрюгген сделал великолепный сейв.

На 69-й минуте попытки "Брайтона" забить гол наконец-то окупились. Митома, который также вышел на замену, отдал передачу на Уэлбека, англичанин в пределах штрафной нанес очередной удар по воротам, но Алиссон совершил очередной сейв, однако тот же Митома первым оказался на добивании и без шансов отправил мяч в сетку. Это 2:2. Снова завелись "чайки", на 73-й Виффер упал в штрафной, но арбитр не указал не точку. Команды продолжали обмениваться быстрыми атаками, но, конечно, более активными были именно хозяева, как факт, они сегодня нанесли по воротам Алиссона целых 25 ударов, что является с отрывом рекордом этого сезона. Впрочем, счет так и не думал меняться, несмотря на моменты "чаек". Учитывая, что замена Митомы была очень успешной (гол плюс ряд моментов), Фабиан Гюрцелер решил на 84-й минуте выпустить на поле двух кузенов – 17-летнего Гарри Хоуэлла и 20-летнего Джека Хиншелвуда. Но мог ли немец подумать, что уже через минуту один из них забьет? Вряд ли, тем не менее Джек откликнулся в штрафной на передачу О'Райли, который к слову также вышел на замену, и отправил мяч мимо Алиссона. Сперва гол не засчитали из-за подозрения на офсайд, но полуавтоматическая система подтвердила, что все чисто. 3:2! "Брайтон" вырывается вперед. Главный рефери компенсировал ко второму тайму целых 8 минут, однако подопечные Слота не смогли спастись от поражения. Свисток зафиксировал победу "Брайтона".

Так что мы имеем? "Ливерпуль" до сих пор не может победить в статусе чемпионов, но сильно ли это их беспокоит? Наверное, это риторический вопрос. "Красным" осталось пережить один матч, причем против обладателей Кубка Англии – "Кристал Пэлас", и можно полноправно праздновать чемпионство. Что касается "Брайтона", то теперь они занимают 8 место в турнирной таблице с 58 очками, опережая "Брентфорд" на 3 пункта. Свой последний матч они проведут против "Тоттенхэма", поэтому "чайки" имеют очень хорошие шансы завершить сезон на этой позиции. А дальше все будет зависеть от других команд, но надежда на Лигу Конференций у подопечных Гюрцелера остается.

АПЛ, 37-й тур

Стадион: "Амекс Стэдиум" (Брайтон)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

"Брайтон" – "Ливерпуль" 3:2

Голы: Аяри (32), Митома (69), Хиншелвуд (87) – Эллиотт (9), Собослай (45+1)

"Брайтон": Вербрюгген · Виффер, ван Хеке, Вебстер, Эступиньян – Балеба, Аяри (Гомес, 74) – Минте (Хиншелвуд, 83), Груда (О'Райлі, 74), Адингра (Митома, 65) – Уэлбек (Хоуэлл, 84)

"Ливерпуль": Алиссон – Брэдли (Эндо, 77), Кванса, Конате, Цимикас – Гравенберх, Собослай (Джонс, 64) – Салах, Эллиотт, Гакпо (Диас, 63) – Кьеза (Нуньес, 63)

Предупреждение: Вебстер (77)

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