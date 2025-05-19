ФОТО. Тайсон Фьюри показал своего 60-летнего отца. Очень похожи

Instagram. Тайсон Фьюри

Британский боксёр Тайсон Фьюри поздравил отца Джона с 60-летием и опубликовал фото с вечеринки в Instagram.

На снимках — именинник, сам Тайсон и его друзья. Официальный день рождения Джона — 22 мая, но празднование устроили заранее.

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Джон Фьюри ранее был профессиональным боксёром: провёл 13 боёв, одержал 8 побед.

Напомним, Тайсон Фьюри в конце 2024 года уступил Александру Усику и объявил о завершении карьеры, но возможен его камбэк. Среди соперников — Джошуа или Усик.

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