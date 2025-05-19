Ваулз: Мы всё-таки расстроены, но так и должно быть

В этом сезоне команда Williams заработала очки на шести из семи состоявшихся этапов, а Гран При Эмилии-Романьи стал второй гонкой подряд, когда обе машины команды финишировали в первой десятке. Алекс Элбон занял 5-е место, повторив своё лучшее достижение сезона, а Карлос Сайнс был восьмым.

Итоги уик-энда в Имоле прокомментировал Джеймс Ваулз, руководитель Williams Racing, по сути повторив то, что уже говорил Элбон: как ни странно, у команды есть повод не только для радости.

Джеймс Ваулз: «Приехать на первый этап европейской стадии сезона и заработать очки двумя машинами – это же прекрасно! Гонка прошла отлично, мы были по-настоящему быстрыми, однако, как ни странно, мы всё-таки расстроены, но так и должно быть.

Когда вы понимаете, что можно было добиться большего, это тоже повод для разочарования, хотя год или два назад такой результат можно было бы считать просто невероятным. Но в Имоле мы потенциально могли подняться как минимум на одну позицию выше, а в случае с Карлосом мы приняли ошибочное решение, когда слишком рано позвали его на пит-стоп.

Это связано с тем, что на начальной стадии гонки, как нам казалось, степень деградации резины была очень высокой. В общем, это тоже стоило нам нескольких позиций. Тем не менее, главный вывод состоит в том, что у нас очень быстрая машина. Мы это уже доказали на самых разных трассах, и теперь я в предвкушении уик-энда в Монако.

Думаю, в теории, там мы можем рассчитывать на отличный результат. С одной стороны, эта трасса очень отличается от всех, на которых мы выступали в этом году, с другой, в Имоле мы продемонстрировали, что можем показывать очень хорошее время на круге на резине нового состава C6, которую нам предстоит использовать на трассе в Монако.

А когда мы боремся на трассе с другими командами, то у нас уже нет проблемы с деградацией шин, мешавшей нам в предыдущие годы, а баланс FW47 уже ближе к оптимальному. И если всё это просуммировать, то здорово, что у нас быстрая машина, однако нужно более полно использовать её потенциал, чего мы пока не научились делать. Но на следующем этапе постараемся сделать шаг вперёд».

Источник