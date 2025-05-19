Connect with us
Автоспорт

Ваулз: Мы всё-таки расстроены, но так и должно быть

Ваулз: Мы всё-таки расстроены, но так и должно быть

В этом сезоне команда Williams заработала очки на шести из семи состоявшихся этапов, а Гран При Эмилии-Романьи стал второй гонкой подряд, когда обе машины команды финишировали в первой десятке. Алекс Элбон занял 5-е место, повторив своё лучшее достижение сезона, а Карлос Сайнс был восьмым.

Итоги уик-энда в Имоле прокомментировал Джеймс Ваулз, руководитель Williams Racing, по сути повторив то, что уже говорил Элбон: как ни странно, у команды есть повод не только для радости.

Джеймс Ваулз: «Приехать на первый этап европейской стадии сезона и заработать очки двумя машинами – это же прекрасно! Гонка прошла отлично, мы были по-настоящему быстрыми, однако, как ни странно, мы всё-таки расстроены, но так и должно быть.

Когда вы понимаете, что можно было добиться большего, это тоже повод для разочарования, хотя год или два назад такой результат можно было бы считать просто невероятным. Но в Имоле мы потенциально могли подняться как минимум на одну позицию выше, а в случае с Карлосом мы приняли ошибочное решение, когда слишком рано позвали его на пит-стоп.

Это связано с тем, что на начальной стадии гонки, как нам казалось, степень деградации резины была очень высокой. В общем, это тоже стоило нам нескольких позиций. Тем не менее, главный вывод состоит в том, что у нас очень быстрая машина. Мы это уже доказали на самых разных трассах, и теперь я в предвкушении уик-энда в Монако.

Думаю, в теории, там мы можем рассчитывать на отличный результат. С одной стороны, эта трасса очень отличается от всех, на которых мы выступали в этом году, с другой, в Имоле мы продемонстрировали, что можем показывать очень хорошее время на круге на резине нового состава C6, которую нам предстоит использовать на трассе в Монако.

А когда мы боремся на трассе с другими командами, то у нас уже нет проблемы с деградацией шин, мешавшей нам в предыдущие годы, а баланс FW47 уже ближе к оптимальному. И если всё это просуммировать, то здорово, что у нас быстрая машина, однако нужно более полно использовать её потенциал, чего мы пока не научились делать. Но на следующем этапе постараемся сделать шаг вперёд».

Источник

Related Topics
Comments
More in Автоспорт
aquapolis