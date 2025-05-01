Михаэль Шумахер о гибели Айртона Сенны…

В документальном фильме Netflix «Шумахер» есть старое интервью Михаэля, в котором он говорил о своей реакции на аварию в Имоле и гибель Айртона Сенны…

Михаэль Шумахер: «Через два часа после гонки технический директор Том Уокиншоу подошел ко мне и сказал, что всё очень плохо. Я ответил: «Он просто в коме, а это ещё не значит, что всё плохо». Он сказал: «Нет. Всё очень плохо». А потом ещё кто-то подошёл и сказал: «Он умер».

Я не мог поверить, что он мертв, не мог думать об этом. Я ответил: «Нет, он будет чемпионом. Возможно, он пропустит одну или две гонки, но потом вернётся».

Хуже всего было в течение двух следующих недель. Мне пришлось смириться с его смертью. Я приехал в Сильверстоун и смотрел на всё другими глазами. Я ехал по трассе на дорожной машине и думал: «Вот здесь можно погибнуть, вот ещё одно место». Я много раз там гонялся, и вдруг увидел на трассе места, где можно разбиться и мгновенно погибнуть.

Ни о чём другом я не мог думать, и не представлял, что почувствую, сев за руль гоночной машины. Я не был уверен, что смогу её пилотировать, смогу атаковать, не думая о последствиях, или буду постоянно говорить себе: «Вот здесь ты можешь погибнуть, если вылетишь, вот здесь будет плохо». Каждую ночь я спал не больше трёх часов, а всё остальное время думал о произошедшем».

Михаэль Шумахер выиграл гонку на следующем после аварии этапе в Монако, а в Сильверстоуне финишировал вторым, но был дисквалифицирован.

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