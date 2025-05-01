Продолжает избегать украинца. Чемпион мира решил отказаться от титула

Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Фундора (справа)

Чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Себастьян Фундора (22–1–1, 14 КО) принял решение отказаться от пояса WBO – в руках американца останется титул WBC.

Проблема в том, что Фундоре приказали провести обязательную защиту по линии WBO против пуэрториканца Ксандера Зайаса (21–0, 13 КО). Паралельно с этим, бывший экс-чемпион мира Тим Цзю (25–2, 18 КО) активировал в контракте пункт о реванше с Себастьяном за пояс WBC.

В этой ситуации у боксера из США выбора не оставалось – пришлось отказаться от титула WBO и сосредоточиться на подготовке к Цзю. Боксеры уже встречались ранее – в марте прошлого года Фундора победил соперника раздельным решением судей.

Стоит отметить, что в рейтинге WBC длительное время первое место занимает украинец Сергей Богачук. Организация неоднократно обещала претенденту поединок за титул, но Фундора наотрез отказывается выходить на ринг с боксером из Украины.

Учитывая, что теперь Себастьян обязан драться с Цзю, Богачуку придется ждать шанса на титул, несмотря на все обещания со стороны руководителей Всемирного боксерского совета.

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sport.ua