Фундора размазал Букера. Что теперь для Себастьяна?

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23 марта в Лас-Вегасе, США, чемпион WBC и WBO в первом среднем весе Себастьян Фундора (22-1-1, 14 КО) впервые защитил титулы – в бою против американца Чордейла Букера (23-2, 11 КО). Бой сложился довольно просто, а вот относительно будущего чемпиона вопросы есть. Разбираемся.

Букер был сломан Фундорой. Без шансов

То, что у Чордейла будут проблемы, было очевидно для каждого, кто смотрел хотя бы один поединок обоих участников противостояния. Слишком сложный соперник –Себастьян для Букера. Слишком большая разница в габаритах между ними – рост и размах рук Фундоры больше на двадцать сантиметров. Все это выглядело слишком однобоко.

Однако бывает, что в ринге все меняется. Аутсайдер находит пути для атак, контратакует, попадает и побеждает. Но это был не тот случай.

Фактически, у Чордейла вообще не было шансов. Его били четыре раунда, пока наконец все не закончилось. Фундора просто переехал соперника, победил и впервые защитил чемпионский титул.

Здесь могут быть вопросы к организаторам или организациям: зачем такой бой, как сам Букер попал на этого соперника и что он сделал такого, чтобы получить титульный шанс? Все эти вопросы – обоснованы, все они имеют понятное объяснение: Букер шел стандартным путем тихого продвижения по рейтингам. А потом получил шанс. Классическая история современного бокса.

Фанаты хотят видеть больше. Никому не надо Фундора, который колотит мешков, потому что у него яркий, интересный стиль, классный бокс. На такого бойца хочется смотреть в ринге с лучшими. Так кто же дальше? Рассматриваем варианты.

Сергей Богачук

Украина

25-2, 24 КО

Boxing Scene

Эпопея Богачука и Фундоры какая-то уж слишком длинная. Они давно спарринговали, и тогда украинец хвалил американского боксера. Затем должны были встретиться, но все изменилось из-за травмы Кита Турмана.

В результате Себастьян дрался с Цзю и стал объединенным чемпионом, а Богачук побил Брайана Мендосу и стал временным чемпионом. Далее их пути разошлись, но Богачук часто вспоминал Фундору.

Очевидно, что Сергей хотел бы этого боя. Не потому, что Себастьян – подарок. Это сложный оппонент для всех. А потому, что Фундора имеет два титула. Для украинца это шанс сразу стать объединенным чемпионом и побить бойца, который имеет большую аудиторию.

Теренс Кроуфорд

США

41-0, 31 КО

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще один чемпион первого среднего веса. После победы над Исраэлем Мадримовым Теренс завоевал пояс WBA. А потом собирался драться как раз с Фундорой.

Американцу этот бой нужен по тем же причинам, что и Богачуку – два пояса. Только он хочет добавить их к своему и приблизиться к абсолютному чемпионству.

Кроме этого, Теренс еще и временный чемпион WBO, а значит, является первым претендентом на пояс, которым владеет Фундора. Однако есть и «но».

Кроуфорда ждет бой против Сауля Альвареса. Это не точно, но вероятно. Для этого надо набирать вес, но Теренс сам придумал для себя такой челлендж.

И если тот бой состоится, он тоже будет за звание абсолютного чемпиона. Поэтому, Кроуфорд пока занимается более тяжелыми и более дорогими вызовами. Однако если там не склеится, возможно вернется и к Фундоре.

Бахрам Муртазалиев

РФ

23-0, 17 КО

Чемпион IBF в весовой категории Фундоры. Стал чемпионом, когда побил Тима Цзю. А это уже общая история. К тому же, увидеть, как Себастьян бьет россиянина – неплохая идея.

Безусловно, это актуальный бой для обоих спортсменов. Однако Муртазалиев – далеко не такой медийный, как американец. И есть шансы, что он не захочет соглашаться на гонорары, которые ему предложит команда Фундоры, которая имеет статус стороны А.

Ксандер Заяс

Пуэрто-Рико

21-0, 13 КО

Getty Images/Global Images Ukraine

Ситуация складывается так, что Заяс может прийти на место Кроуфорда. Если тот договорится с Канело и поднимется в другую категорию, временный пояс WBO будет освобожден. А Ксандера назначат его обладателем.

Соответственно, именно против него должен будет проводить защиту Себастьян Фундора. И боксеры даже встречались и общались – как раз после того, как американец разбил Букера.

Он считает, что если Фундора откажется, то будет обязан освободить пояс, и Заяс все равно получит шанс. Однако не всегда уверенность боксеров в таких вопросах соответствует действительности. А вот что соответствует действительности – так это слова Фундоры о том, что он тоже желает встретиться с Ксандером. При таком настрое эта пара быстро договорится о бое.

sport.ua