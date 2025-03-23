Юки Цунода может заменить Лиама Лоусона уже в Сузуке

Неудачное начало сезона Лиама Лоусона привело к тому, что в Red Bull Racing всерьёз рассматривают вариант замены новозеландского гонщика на Юки Цуноду уже на следующем этапе в Сузуке, а место Юки в Racing Bulls, по слухам, займёт Франко Колапинто.

По информации издания Racingnews365, окончательное решение ещё не принято, но будет обсуждаться в ближайшие дни на экстренном совещании в Милтон-Кинсе, которое собирает руководство команды. После финиша гонки в Шанхае Кристиан Хорнер на вопрос прессы о замене Лоусона на Гран При Японии ушёл от прямого ответа, но не стал отрицать саму возможность замены.

«В паддоке всегда будут спекуляции, – заявил Кристиан Хорнер. – Мы только финишировали, так что команде предстоит изучить всю собранную информацию. Никаких специфических решений не принято. В данный момент подобные разговоры – чистая спекуляция. У Лиама есть потенциал, но он его не реализует.

Я даже не стану комментировать замену, поскольку мои слова сразу попадут в заголовки. Позади только две гонки».

Параллельно испанская пресса подливает масло в огонь слухов, сообщая о том, что в Red Bull провели предварительные переговоры с представителями Франко Колапинто о контракте с Racing Bulls. Предполагается, что именно аргентинский гонщик сядет за руль машины Юки Цуноды, если будет принято решение заменить Лоусона.

Впрочем, такой сценарий кажется маловероятным, поскольку традиционно в Red Bull предпочитали переводить гонщиков из основной команды в сестринскую, а не увольнять. Так было и с Даниилом Квятом, и с Пьером Гасли. Не исключено, что их судьбу повторит и Лиам Лоусон.

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