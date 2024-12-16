Том Кристенсен: Магнуссен мог добиться большего

Легенда гонок на выносливость, датчанин Том Кристенсен считает, что его земляк Кевин Магнуссен мог добиться большего в Формуле 1…

Том Кристенсен: «Поначалу карьера Кевина складывалась весьма многобещающе. Его дебют за McLaren в Мельбурне не только произвёл большое впечатление в нашей маленькой стране, но и стал для него источником прессинга. Когда ты поднимаешься на подиум в Формуле 1 уже в в первой гонке, люди сразу думают, что ты будущий чемпион мира, и ждут новых успехов. К сожалению, тот первый подиум так и остался единственным.

Кевину было нелегко справляться с прессингом. Команды ждали от него результатов, но неудачных выступлений было больше. Он несколько раз уходил из Формулы 1, но трижды возвращался – шанс был, Магнуссен должен быть добиться большего, но не было достаточно ярких результатов, позволяющих построить карьеру и получить место в сильной команде».

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