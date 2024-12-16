Александр Усик vs. Тайсон Фьюри. Профессионалы озвучили свои прогнозы

Украинский чемпион Александр Усик (22–0, 14 КО) и британский претендент Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО) проведут реванш 21 декабря.
Бой состоится в Эр-Рияде. Боксеры сразятся за титулы чемпиона мира WBC, WBO, WBA и IBO.
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Накануне поединка известные профессионалы озвучили прогнозы на предстоящую встречу. Спортсмены, журналисты, промоутеры и другие знаменитые люди выбрали победителя и рассказали, как закончится бой.
Смотрите видео прогнозов с переводом от Sport.ua.
Кто победит Усик или Фьюри? Прогнозы профессионалов