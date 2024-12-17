Усик – Фьюри: анонс мега-боя, где смотреть – онлайн трансляция

Вечером 21 декабря в Эр-Рияде, что в Саудовской Аравии, состоится большое шоу бокса с мегафайтом. На ринге во второй серии схватки сразятся украинец Александр Усик (22–0, 14 КО) и британский боксер Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

Победитель боя станет обладателем титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также второстепенной IBO).

Напомним, в первом поединке, который произошел в мае 2024 года, победу одержал Александр Усик. Потом Усик решил отказаться от пояса IBF, оставив его для победителя боя Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа. Из-за этого титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе не будет стоять на кону в бою-реванше – в списке не хватает этого пояса IBF.

Слова перед боем

Тайсон Фьюри, как и перед первым поединком, снова сделал несколько дерзких заявлений относительно боя-реванше против Александра Усика.

«В субботу вечером ему будет очень больно, я не думаю, что он захочет трилогии», – сказал Фьюри.

«Сможет ли Усик меня нокаутировать? Все может произойти. Но этот парень нанес мне десять лучших ударов в первом бою в девятом раунде и даже не сбил меня с ног. У меня отличная способность к восстановлению. Усика ждут большие проблемы в реванше», – убежден Фьюри.

Также он добавил, что «в этом бою я буду весить примерно 133 килограмма. Это будет ключом к победе».

В свою очередь, украинец Александр Усик отдал дань уважения сопернику, но при этом отметил, что попробует нокаутировать британца.

«В реванше точно будет не легче. Будет сложнее. Я всегда настроен на тяжелые поединки. Небесные силы решили, что я выиграю у Тайсона в первом бою решением судей, но если у меня будет возможность нокаутировать Тайсона в реванше – я этим воспользуюсь», – сказал Усик.

После тренировочного лагеря украинец заявил, что чувствует себя хорошо и в лагере все прошло хорошо.

«Будет ли Тайсон Фьюри больше, сильнее? Я не думаю о нем. Я думаю только о своих кондициях и самочувствиях.

Я буду еще лучше в субботу. Потому что я работаю. Моя команда помогает мне становиться лучше. Мы готовимся уже долго. Я не собирался отдыхать. Я начал готовиться ко второму бою. Возможно, 2-3 недели отдохнул, а затем вернулся в зал», – добавил он.

Прогнозы представителей мира бокса

Чемпион в первом тяжелом весе Джай Опетайя, бывший спарринг-партнер Фьюри, верит в британца. «Я чувствую, что в этом бою мы увидим версию Фьюри, которую мы не видели уже давно: голодного Фьюри, [который знает, что его] можно победить, если он не выступит хорошо», — сказал австралиец.

Тем временем Дерек Чисора — бывший противник Фьюри и Усика — снова ставит на украинца. Чисора, который трижды проигрывал Фьюри и один раз Усику, сказал: «Усик все тот же, братан. Это будет хороший бой, мы увидим небольшую разницу, но вы должны понимать: Тайсон будет немного другим, но и Усик будет немного другим. Но поскольку чаша весов сейчас колеблется, мои деньги все еще склоняются на Усика».

Бывший чемпион мира Джо Кордина, который, как и Опетаиа, дрался в андеркарте боя Фьюри-Усик 1, предсказал: «Фьюри, раунда с восьмого по двенадцатый, завершит бой. Он будет бороться с работой ног Усика в первой половине, а затем просто подумает: «Мне нужно сейчас же на это пойти». И вес, размер — все это сыграет свою роль».

Другой бывший чемпион мира, Карл Фрэмптон сказал: «Мне нравится Фьюри. Мой разум не колебался от начала до конца, что странно в бою такого масштаба; я говорил о Фьюри с самого начала. Я думаю, что Фьюри сейчас в ударе, он серьезен, он готов к бою. Оба парня кажутся очень, очень уверенными в себе. Оба, я думаю, знают, что это будет трудный бой».

В тяжелом весе мнения Фабио Уордли и Ажита Кабайела разошлись.

Уордли, действующий чемпион Великобритании, сказал: «Многие люди, с которыми я общался в этой отрасли, склоняются в пользу Усика. Эти прогнозы больше основаны на менталитете. Я думаю, что он больше сосредоточен на поставленной задаче, сосредоточен на работе и предан своему делу».

Кабайел ответил: «У Фьюри лучше менталитет [чем в прошлый раз], он сосредоточен, он выиграет бой. У него длинные руки, он высокий, и он умен — у него есть все. Он работает головой. Этот бой очень близкий. Александр Усик действительно хорош в боксе, но в глубине души я думаю, что Фьюри выиграет бой по очкам. Я ненавижу прогнозы, но я скажу это».

Тем временем промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил: «Я понятия не имею, как победить [Усика], но Тайсон Фьюри очень умный боец. У него в углу умные люди, но с точки зрения IQ в боксе он на одном уровне. К сожалению, так же и Александр Усик.

«Поэтому мои деньги, особенно когда он выиграет первый бой, всегда будут на Александра Усика. Но мое сердце хочет увидеть победу Тайсона Фьюри — не только потому, что он британец, но и потому, что я хочу организовать бой с Джошуа. Я бы хотел, чтобы он это сделал, но я действительно вижу его аутсайдером в этом бою».

Прогнозы букмекеров на реванш Усик – Фьюри

Явным фаворитом поединка букмекеры считают украинца. На победу Усика можно поставить с коэффициентом 1,54. Выигрыш Фьюри – 2,50, а ничью оценивают в коэффициент 16,00.

Наиболее вероятным результатом боя букмекеры считают победу Усика по очкам – 2,40. Триумф Александра нокаутом – 3,75.

Досрочная победа британца оценивается коэффициентом 5,50. Успех британца судейским решением – 4,50.

Где смотреть бой Усик — Фьюри

В ринг Усик и Фьюри выйдут в ночь с 21 на 22 декабря. Начало главного поединка вечера ожидается примерно около 01:00 ночи по Киеву.

Видеотрансляцию боя будут проводить такие медиа-сервисы, как MEGOGO и DAZN.

Напомним, ранее Усик рассказал, собирается ли завершать карьеру.