Чемпион мира: «Ломаченко, зачем ты так делаешь?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон изъявил желание провести бой с Василием Ломаченко – обладателем титула IBF.

«Единственная проблема Ломаченко в том, что он забрал титул чемпиона мира. Поэтому он сейчас стоит на моем пути. И он не хочет драться со мной, держит титул как какого-то заложника. Но я уважаю Василия и надеюсь, что мы когда-то будем драться, если нет, то пусть закончит карьеру как легенда», – сказал Шакур.

Ранее в Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Боя с украинцем хочет американец Джервонта Дэвис – чемпион мира в легком весе по версии WBA.

sport.ua