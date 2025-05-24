Формула 1 и MSC Cruises продлили контракт до 2030 года

Формула 1 и один из ключевых спонсоров чемпионата мира – компания MSC Cruises – объявили о продлении контракта до 2030 года.

Заявление было сделано в порту Монако на борту судна Explora l стоимостью 500 млн. евро в присутствии исполнительного директора Формулы 1 Стефано Доменикали и руководителя круизного подразделения MSC Group Пьерфранческо Ваго.

В этом году MSC Cruises является титульным спонсором Гран При Австрии, США и Сан-Паулу, а так же партнёром команды Alpine.

Стефано Доменикали: «Мы гордимся тем, что Пьерфранческо и его семья считают нас правильным партнёром. Со своей стороны, мы тоже мыслим масштабно, а для этого нам нужны самые крупные партнеры в мире.

MSC Cruises – не только крупнейший бренд в сфере связи, логистики, судоходства и круизов. Если посмотреть на все, что они делают, станет понятно, что это невероятные люди с широкой итальянской душой. Мы хотим вывести наш спорт на новый уровень, у нас глобальный охват и всемирная популярность, и эти качества нас объединяют».

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